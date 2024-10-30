ООН не прокомментировала вымогательство у семей российских военнопленных
УВКПЧ ООН не комментирует случаи вымогательства у семей российских военнопленных
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 30 окт – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не может комментировать отдельные случаи попыток вымогательства у семей российских военнопленных на Украине с угрозами для жизни, заявил РИА Новости официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Тамин Аль-Китан.
Ранее родители попавшего в плен российского военнослужащего Николая Шепилова рассказали РИА Новости, что у них ВСУ вымогали деньги, угрожая убить сына. Родители Шепилова обратились в международные организации с просьбой защитить его и помочь вернуть домой. ВСУ также угрожают провести медицинские опыты над пленным военнослужащим ВС РФ Игорем Щеголеватым, если его семья не заплатит выкуп в 1 миллион рублей.
"Обращение с военнопленными и задержанными гражданскими лицами является приоритетом для нашего офиса и мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) с момента ее создания. В соответствии с нашим мандатом мы проводим мониторинг и публично сообщаем о наших выводах. Однако мы не можем комментировать отдельные случаи или предоставлять дополнительные сведения, помимо тех, которые уже включены в наши отчеты. Мы продолжим следить за обращением с военнопленными и опубликуем наши выводы в надлежащее время", - ответил он на просьбу агентства прокомментировать эти сообщения.
Ранее в октябре УВКПЧ опубликовало периодический доклад о ситуации на Украине, охвативший период с 1 июня по 31 августа 2024 года. В нем говорится, что более половины из 205 опрошенных ООН российских военнопленных на Украине подвергались пыткам. По данным УВКПЧ, основные методы пыток и жестокого обращения включали жестокие избиения, в том числе целенаправленные удары по коленям и суставам, угрозы смертью или физическим насилием, а также поражение электрическим током.