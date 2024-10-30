https://ria.ru/20241030/odessa-1981011249.html
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 30.10.2024
В Одессе прогремели взрывы
Взрывы прогремели в среду в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Новости LIVE". РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T20:50
2024-10-30T20:50
2024-10-30T20:50
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Новости LIVE". "В Одессе звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога.
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В Одессе прогремели взрывы
"Новости LIVE": в Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы