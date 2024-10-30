https://ria.ru/20241030/odessa-1981011249.html

В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 30.10.2024

В Одессе прогремели взрывы

Взрывы прогремели в среду в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Новости LIVE". РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T20:50

2024-10-30T20:50

2024-10-30T20:50

специальная военная операция на украине

в мире

одесса

украина

одесская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972896710_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d3cb87434d002fdfc7f6c5bee2b0c0d6.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Новости LIVE". "В Одессе звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесса

украина

одесская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесса, украина, одесская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф