https://ria.ru/20241030/nebenzya-1981020266.html

Запад пытается склонить Сеул к поставкам оружия Киеву, заявил Небензя

Запад пытается склонить Сеул к поставкам оружия Киеву, заявил Небензя - РИА Новости, 30.10.2024

Запад пытается склонить Сеул к поставкам оружия Киеву, заявил Небензя

Западники пытаются склонить руководство Южной Кореи к поставкам оружия Киеву, РФ надеется, что у Сеула хватит мудрости на эту уловку не повестись, заявил... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T23:27

2024-10-30T23:27

2024-10-30T23:47

киев

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василий небензя

оон

специальная военная операция на украине

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ООН, 30 окт – РИА Новости. Западники пытаются склонить руководство Южной Кореи к поставкам оружия Киеву, РФ надеется, что у Сеула хватит мудрости на эту уловку не повестись, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя."Западные подельники режима Зеленского уже более двух лет пытаются склонить руководство Республики Корея к более активному военно-техническому сотрудничеству с киевским режимом, побудить его поставлять ему крайне востребованные летальные вооружения. Здесь антипхеньянская шумиха Вашингтона, Лондона и Брюсселя как раз очень кстати, ведь собственные запасы киевский режим у них почти уже до конца высосал. Надеемся, что у наших южнокорейских коллег хватит мудрости на эту уловку не повестись", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

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