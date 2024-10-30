Рейтинг@Mail.ru
Запад пытается склонить Сеул к поставкам оружия Киеву, заявил Небензя - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:27 30.10.2024 (обновлено: 23:47 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/nebenzya-1981020266.html
Запад пытается склонить Сеул к поставкам оружия Киеву, заявил Небензя
Запад пытается склонить Сеул к поставкам оружия Киеву, заявил Небензя - РИА Новости, 30.10.2024
Запад пытается склонить Сеул к поставкам оружия Киеву, заявил Небензя
Западники пытаются склонить руководство Южной Кореи к поставкам оружия Киеву, РФ надеется, что у Сеула хватит мудрости на эту уловку не повестись, заявил... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T23:27
2024-10-30T23:47
киев
сеул
россия
в мире
василий небензя
оон
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_bec1e6f00e1710f8cedc9bd592c083d5.jpg
ООН, 30 окт – РИА Новости. Западники пытаются склонить руководство Южной Кореи к поставкам оружия Киеву, РФ надеется, что у Сеула хватит мудрости на эту уловку не повестись, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя."Западные подельники режима Зеленского уже более двух лет пытаются склонить руководство Республики Корея к более активному военно-техническому сотрудничеству с киевским режимом, побудить его поставлять ему крайне востребованные летальные вооружения. Здесь антипхеньянская шумиха Вашингтона, Лондона и Брюсселя как раз очень кстати, ведь собственные запасы киевский режим у них почти уже до конца высосал. Надеемся, что у наших южнокорейских коллег хватит мудрости на эту уловку не повестись", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
https://ria.ru/20241019/kndr-1978818932.html
киев
сеул
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_6df2f2c432e5448451b7b6c0735b59b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, сеул, россия, в мире, василий небензя, оон
Киев, Сеул, Россия, В мире, Василий Небензя, ООН, Специальная военная операция на Украине
Запад пытается склонить Сеул к поставкам оружия Киеву, заявил Небензя

Василий Небензя: Запад пытается склонить Сеул к поставкам оружия Киеву

© МИД РФ | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© МИД РФ
Перейти в медиабанк
Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 30 окт – РИА Новости. Западники пытаются склонить руководство Южной Кореи к поставкам оружия Киеву, РФ надеется, что у Сеула хватит мудрости на эту уловку не повестись, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.
"Западные подельники режима Зеленского уже более двух лет пытаются склонить руководство Республики Корея к более активному военно-техническому сотрудничеству с киевским режимом, побудить его поставлять ему крайне востребованные летальные вооружения. Здесь антипхеньянская шумиха Вашингтона, Лондона и Брюсселя как раз очень кстати, ведь собственные запасы киевский режим у них почти уже до конца высосал. Надеемся, что у наших южнокорейских коллег хватит мудрости на эту уловку не повестись", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Запад испугался "северокорейского десанта" на Украине
19 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевСеулРоссияВ миреВасилий НебензяООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала