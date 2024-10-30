https://ria.ru/20241030/nauka-1980676513.html

Дышать без боли. Найден новый способ лечения переломов ребер

Дышать без боли. Найден новый способ лечения переломов ребер - РИА Новости, 30.10.2024

Дышать без боли. Найден новый способ лечения переломов ребер

Малотравматичный метод лечения переломов ребер предложили ученые СурГУ. Способ, на который был получен патент, позволяет снизить риск осложнений, сократить... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T07:00

2024-10-30T07:00

2024-10-30T07:00

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сургутский государственный университет (сургу)

сургут

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Малотравматичный метод лечения переломов ребер предложили ученые СурГУ. Способ, на который был получен патент, позволяет снизить риск осложнений, сократить период восстановления, а также увеличивает шансы пациентов с тяжелой травмой грудной клетки на выживание, рассказали в пресс-службе вуза.Повреждения грудной клетки занимают третье место по распространенности среди всех видов травм и характеризуются высоким уровнем летальности, уступая лишь черепно-мозговым травмам, рассказали в Сургутском государственном университете (СурГУ).По словам специалистов, при закрытой травме грудной клетки самым частым повреждением являются переломы ребер (40-92 процента). Они, как правило, сопровождаются длительным болевым синдромом и ограничением физической активности, что негативно влияет на качество жизни пациентов.Поскольку костный каркас грудной клетки находится в непосредственной близости от легких, методы хирургического восстановления целостности ребер сопряжены с высоким риском. В связи с этим большинство пациентов лечатся сегодня консервативно, то есть без операции, что значительно замедляет процесс восстановления.Ученые СурГУ предложили способ малоинвазивной ретроградной интрамедуллярной временной фиксации переломов ребер: хирурги делают небольшие отверстия и вводят фиксирующий элемент внутрь кости в обратном направлении, начиная с ее конца.Такая техника позволяет не только более точно расположить фиксаторы и сохранить целостность мягких тканей, но и в кратчайшие сроки вернуть безболезненное и естественное дыхание. Более того, лечение предложенным способом, по словам специалистов, увеличивает шансы пациентов с тяжелой травмой на выживание."Используя этот метод хирургического восстановления поврежденных ребер, нам удалось значительно снизить количество осложнений у пациентов с травмой грудной клетки, сократить период искусственной вентиляции легких, а также уменьшить период нетрудоспособности у пациентов", — рассказал один из авторов исследования, ассистент кафедры хирургических болезней Медицинского института СурГУ Сергей Глиняный.Он добавил, что для проведения операции нужна мультидисциплинарная команда из хирурга, травматолога и анестезиолога, а также недорогие, доступные импланты и сопутствующее оборудование.Для разработки способа ученые проанализировали истории болезни пациентов с закрытой травмой грудной клетки, которые находились на лечении в Сургутской клинической травматологической больнице."Основы малоинвазивного остеосинтеза переломов костей опорно-двигательного аппарата мы постарались адаптировать к хирургическому лечению переломов ребер, принимая во внимания особенности анатомии грудной клетки", — отметил ученый.В дальнейшем коллектив планирует усовершенствовать методы лечения и восстановления пациентов с закрытой травмой грудной клетки и переломами ребер.

https://ria.ru/20200826/perelomy-1576292637.html

https://ria.ru/20241029/nauka-1980518439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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наука, университетская наука, российские инновации, качество жизни, россия, сургутский государственный университет (сургу), сургут, медицина, здоровье - общество