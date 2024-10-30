https://ria.ru/20241030/nalog-1980829767.html

В Новосибирске ввели туристический налог

В Новосибирске ввели туристический налог - РИА Новости, 30.10.2024

В Новосибирске ввели туристический налог

Депутаты горсовета Новосибирска на сессии в среду приняли сразу в двух чтениях постановление о введении с 2025 года в городе туристического налога, передает... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T07:57

2024-10-30T07:57

2024-10-30T07:57

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россия

максим кудрявцев

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НОВОСИБИРСК, 30 окт – РИА Новости. Депутаты горсовета Новосибирска на сессии в среду приняли сразу в двух чтениях постановление о введении с 2025 года в городе туристического налога, передает корреспондент РИА Новости. "Решение принято", - сказал спикер горсовета Дмитрий Асанцев. Из присутствующих на сессии 42 депутатов за введение налога проголосовали 39. Начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска Александр Веселков сообщил, что в 2025 году налоговая ставка туристического налога составит 1%, в 2026 году – 2%, в 2027 году – 3%, в 2028 году – 4%, а начиная с 2029 года – 5% от налоговой базы. При этом ставка составит не менее 100 рублей за суточное проживание. "Плательщиками налога будут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые являются собственниками имущества и оказывают услуги по предоставлению мест для временного проживания граждан в средствах размещения – гостиницах, хостелах, санаториях, пансионатах, базах отдыха, кемпингах, мотелях и иных мест, включенных в реестр средств размещения, которым сейчас занимается Минокономразвития РФ", - сказал он. Налог будет взиматься с граждан, проживающих в гостиницах за весь период размещения, а направляться в бюджет будет через плательщика налога. Предусмотрены льготы, которые освобождают от уплаты налога, в их числе участники СВО. Местным проектом кроме федеральных предусмотрено введение льгот многодетным семьям, членам семей участников СВО и жителям Новосибирской области. Веселков отметил, что по статистике, в 2023 году Новосибирск занял первое место в Сибирском федеральном округе по популярности у туристов и десятое в России. При это, по его словам, 51% составляет деловой туризм, а все остальное приходится на лечение, обучение и так далее. Потратить же полученные деньги планируется на "туристические маршруты и увеличение красоты нашего города". В свою очередь, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев пояснил, что как минимум 200 миллионов рублей в год туристического налога будут адресно направлены на модернизацию и благоустройство туристических маршрутов. Ранее исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко говорила, что члены ассоциации считают преждевременным введение в Новосибирске туристического налога, который приведет к росту стоимости проживания. Данные о большом турпотоке она связала с изменением методов подсчетов, при котором туристами, приехавшими в Новосибирскую область считаются все транзитные туристы, которых большинство.

https://ria.ru/20241015/turnalog-1978060669.html

https://ria.ru/20240911/nalog-1972015603.html

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новосибирск, новосибирская область, россия, максим кудрявцев