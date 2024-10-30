https://ria.ru/20241030/mvd-1980976076.html

Колокольцев высказался об аннулировании языковых сертификатов у иностранцев

Колокольцев высказался об аннулировании языковых сертификатов у иностранцев - РИА Новости, 30.10.2024

Колокольцев высказался об аннулировании языковых сертификатов у иностранцев

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что ведомство не имеет прав на аннулирование неправомерно выданных иностранцам сертификатов о знании... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T17:40

2024-10-30T17:40

2024-10-30T17:41

общество

россия

владимир колокольцев

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мигранты

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что ведомство не имеет прав на аннулирование неправомерно выданных иностранцам сертификатов о знании русского языка, сделать это может комиссия учреждения, проводившего экзамен. "Нормативное регулирование миграционной деятельности относится не только компетенции МВД. К примеру, ужесточили требования к проведению экзаменов на знание русского языка, а аннулировать неправомерно выданные сертификаты не можем, так как это зависит от других ведомств. Согласно действующим нормативно-правовым актам, принятие соответствующих решений возложено на конфликтную комиссию организации, проводящих экзамен. То есть если то или иное высшее учебное заведение проводило экзамен спустя рукава, мягко говоря, а если еще закрывая глаза на все то, что там творится, так они же должны сами подтверждать вот эти выявленные факты", - сказал министр в ходе коллегии МВД. Колокольцев добавил, что в МВД проект указанного постановления на стадии разработки на согласование не поступал. "Мы просто оказались перед фактом", - заключил министр.

https://ria.ru/20241030/migrant-1980917077.html

россия

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Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мигранты