https://ria.ru/20241030/mvd-1980976076.html
Колокольцев высказался об аннулировании языковых сертификатов у иностранцев
Колокольцев высказался об аннулировании языковых сертификатов у иностранцев - РИА Новости, 30.10.2024
Колокольцев высказался об аннулировании языковых сертификатов у иностранцев
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что ведомство не имеет прав на аннулирование неправомерно выданных иностранцам сертификатов о знании... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T17:40
2024-10-30T17:40
2024-10-30T17:41
общество
россия
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мигранты
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что ведомство не имеет прав на аннулирование неправомерно выданных иностранцам сертификатов о знании русского языка, сделать это может комиссия учреждения, проводившего экзамен. "Нормативное регулирование миграционной деятельности относится не только компетенции МВД. К примеру, ужесточили требования к проведению экзаменов на знание русского языка, а аннулировать неправомерно выданные сертификаты не можем, так как это зависит от других ведомств. Согласно действующим нормативно-правовым актам, принятие соответствующих решений возложено на конфликтную комиссию организации, проводящих экзамен. То есть если то или иное высшее учебное заведение проводило экзамен спустя рукава, мягко говоря, а если еще закрывая глаза на все то, что там творится, так они же должны сами подтверждать вот эти выявленные факты", - сказал министр в ходе коллегии МВД. Колокольцев добавил, что в МВД проект указанного постановления на стадии разработки на согласование не поступал. "Мы просто оказались перед фактом", - заключил министр.
https://ria.ru/20241030/migrant-1980917077.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мигранты
Общество, Россия, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Мигранты
Колокольцев высказался об аннулировании языковых сертификатов у иностранцев
Колокольцев: МВД не имеет прав аннулировать выданные иностранцам сертификаты
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что ведомство не имеет прав на аннулирование неправомерно выданных иностранцам сертификатов о знании русского языка, сделать это может комиссия учреждения, проводившего экзамен.
"Нормативное регулирование миграционной деятельности относится не только компетенции МВД. К примеру, ужесточили требования к проведению экзаменов на знание русского языка, а аннулировать неправомерно выданные сертификаты не можем, так как это зависит от других ведомств. Согласно действующим нормативно-правовым актам, принятие соответствующих решений возложено на конфликтную комиссию организации, проводящих экзамен. То есть если то или иное высшее учебное заведение проводило экзамен спустя рукава, мягко говоря, а если еще закрывая глаза на все то, что там творится, так они же должны сами подтверждать вот эти выявленные факты", - сказал министр в ходе коллегии МВД.
Колокольцев добавил, что в МВД проект указанного постановления на стадии разработки на согласование не поступал.
"Мы просто оказались перед фактом", - заключил министр.