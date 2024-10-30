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МВД: число случаев организации незаконной миграции выросло в 5,5 раза - РИА Новости, 30.10.2024
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14:37 30.10.2024 (обновлено: 16:28 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/mvd-1980919372.html
МВД: число случаев организации незаконной миграции выросло в 5,5 раза
МВД: число случаев организации незаконной миграции выросло в 5,5 раза - РИА Новости, 30.10.2024
МВД: число случаев организации незаконной миграции выросло в 5,5 раза
За этот год МВД выявило в России в пять с половиной раз больше фактов организации незаконной миграции, чем годом ранее, сообщил на заседании коллегии глава... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T14:37
2024-10-30T16:28
россия
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. За этот год МВД выявило в России в пять с половиной раз больше фактов организации незаконной миграции, чем годом ранее, сообщил на заседании коллегии глава ведомства Владимир Колокольцев.&quot;Активно пресекалась деятельность организованных преступных группировок в этой сфере. С начала года задокументировано 373 факта организации ими незаконной миграции, что почти в 5,5 раза больше, чем годом ранее&quot;, — сказал он.Министр отметил, что по состоянию на 1 октября в России находилось более 6,5 миллиона иностранцев, из них свыше 740 тысяч не имели законных оснований для этого. А с начала года число нелегальных мигрантов выросло почти на четыре процента, добавил он.По словам Колокольцева, для подавляющего большинства этих людей действует свободный въезд на территорию нашей страны — например, они могут приехать как туристы и остаться нелегально."Выходцы из-за рубежа причастны к тяжким и особо тяжким преступлениям, вызвавшим широкий общественный резонанс, включая террористическую деятельность. Фиксируются десятки конфликтных ситуаций, обусловленных противоправным и антиобщественным поведением приезжих", — сказал глава МВД.Только в рамках операции "Нелегал-2024" удалось выявить более 106 тысяч нарушений миграционного законодательства, продолжил министр. Органы внутренних дел приняли 20 тысяч решений об административном выдворении и депортации, 1,2 тысячи человек лишили гражданства, заключил он.
https://ria.ru/20241029/migratsiya-1980673728.html
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россия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Россия, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
МВД: число случаев организации незаконной миграции выросло в 5,5 раза

Колокольцев: число случаев организации незаконной миграции выросло в 5,5 раза

© Александр КряжевРейд по выявлению нелегальных мигрантов в Новосибирске
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Александр Кряжев
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов в Новосибирске. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. За этот год МВД выявило в России в пять с половиной раз больше фактов организации незаконной миграции, чем годом ранее, сообщил на заседании коллегии глава ведомства Владимир Колокольцев.
«

"Активно пресекалась деятельность организованных преступных группировок в этой сфере. С начала года задокументировано 373 факта организации ими незаконной миграции, что почти в 5,5 раза больше, чем годом ранее", — сказал он.

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Министр отметил, что по состоянию на 1 октября в России находилось более 6,5 миллиона иностранцев, из них свыше 740 тысяч не имели законных оснований для этого. А с начала года число нелегальных мигрантов выросло почти на четыре процента, добавил он.
По словам Колокольцева, для подавляющего большинства этих людей действует свободный въезд на территорию нашей страны — например, они могут приехать как туристы и остаться нелегально.
«
"Выходцы из-за рубежа причастны к тяжким и особо тяжким преступлениям, вызвавшим широкий общественный резонанс, включая террористическую деятельность. Фиксируются десятки конфликтных ситуаций, обусловленных противоправным и антиобщественным поведением приезжих", — сказал глава МВД.
Только в рамках операции "Нелегал-2024" удалось выявить более 106 тысяч нарушений миграционного законодательства, продолжил министр. Органы внутренних дел приняли 20 тысяч решений об административном выдворении и депортации, 1,2 тысячи человек лишили гражданства, заключил он.
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