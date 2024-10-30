https://ria.ru/20241030/mvd-1980919372.html

МВД: число случаев организации незаконной миграции выросло в 5,5 раза

МВД: число случаев организации незаконной миграции выросло в 5,5 раза - РИА Новости, 30.10.2024

МВД: число случаев организации незаконной миграции выросло в 5,5 раза

За этот год МВД выявило в России в пять с половиной раз больше фактов организации незаконной миграции, чем годом ранее, сообщил на заседании коллегии глава... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T14:37

2024-10-30T14:37

2024-10-30T16:28

россия

владимир колокольцев

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. За этот год МВД выявило в России в пять с половиной раз больше фактов организации незаконной миграции, чем годом ранее, сообщил на заседании коллегии глава ведомства Владимир Колокольцев."Активно пресекалась деятельность организованных преступных группировок в этой сфере. С начала года задокументировано 373 факта организации ими незаконной миграции, что почти в 5,5 раза больше, чем годом ранее", — сказал он.Министр отметил, что по состоянию на 1 октября в России находилось более 6,5 миллиона иностранцев, из них свыше 740 тысяч не имели законных оснований для этого. А с начала года число нелегальных мигрантов выросло почти на четыре процента, добавил он.По словам Колокольцева, для подавляющего большинства этих людей действует свободный въезд на территорию нашей страны — например, они могут приехать как туристы и остаться нелегально."Выходцы из-за рубежа причастны к тяжким и особо тяжким преступлениям, вызвавшим широкий общественный резонанс, включая террористическую деятельность. Фиксируются десятки конфликтных ситуаций, обусловленных противоправным и антиобщественным поведением приезжих", — сказал глава МВД.Только в рамках операции "Нелегал-2024" удалось выявить более 106 тысяч нарушений миграционного законодательства, продолжил министр. Органы внутренних дел приняли 20 тысяч решений об административном выдворении и депортации, 1,2 тысячи человек лишили гражданства, заключил он.

https://ria.ru/20241029/migratsiya-1980673728.html

https://ria.ru/20240905/vezd-1788340790.html

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россия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия