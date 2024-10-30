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Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды - РИА Новости, 30.10.2024
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22:13 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/moskvichi-1981017041.html
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды - РИА Новости, 30.10.2024
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды
Столичный комплекс городского хозяйства призвал москвичей быть внимательными с вечера среды из-за дождя, мокрого снега, ветра до 20 метров в секунду и... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T22:13
2024-10-30T22:13
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Столичный комплекс городского хозяйства призвал москвичей быть внимательными с вечера среды из-за дождя, мокрого снега, ветра до 20 метров в секунду и гололедицы. "Согласно экстренному предупреждению синоптиков, в среду вечером, 30 октября, погода резко ухудшится. Ожидаются дождь, мокрый снег, сильные порывы ветра 17-20 метров в секунду, возможно образование гололедицы. Такие неблагоприятные погодные условия сохранятся 31 октября и в пятницу, 1 ноября, когда прогнозируется наиболее сильный ветер – до 21 метра в секунду", – приводятся в Telegram-канале горхозяйства слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. Он добавил, что городские службы работают в режиме повышенной готовности, подготовлено необходимое количество специализированной техники. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Кроме того, проводится непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. При необходимости будут выполняться соответствующие регламентные операции. "Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными в непогоду. Воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", - добавляется в сообщении.
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общество, москва, петр бирюков, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, Погода
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды

В Москве ожидаются дождь, мокрый снег, гололедица и ветер до 20 метров в секунду

© РИА Новости / Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкМокрый снег в Москве
Мокрый снег в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Мокрый снег в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Столичный комплекс городского хозяйства призвал москвичей быть внимательными с вечера среды из-за дождя, мокрого снега, ветра до 20 метров в секунду и гололедицы.
«
"Согласно экстренному предупреждению синоптиков, в среду вечером, 30 октября, погода резко ухудшится. Ожидаются дождь, мокрый снег, сильные порывы ветра 17-20 метров в секунду, возможно образование гололедицы. Такие неблагоприятные погодные условия сохранятся 31 октября и в пятницу, 1 ноября, когда прогнозируется наиболее сильный ветер – до 21 метра в секунду", – приводятся в Telegram-канале горхозяйства слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Он добавил, что городские службы работают в режиме повышенной готовности, подготовлено необходимое количество специализированной техники. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.
Кроме того, проводится непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. При необходимости будут выполняться соответствующие регламентные операции.
"Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными в непогоду. Воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", - добавляется в сообщении.
Панорама вечерней Москвы - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
6 октября, 18:28
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваПетр БирюковПогода
 
 
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