https://ria.ru/20241030/moskvichi-1981017041.html

Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды

Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды - РИА Новости, 30.10.2024

Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды

Столичный комплекс городского хозяйства призвал москвичей быть внимательными с вечера среды из-за дождя, мокрого снега, ветра до 20 метров в секунду и... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T22:13

2024-10-30T22:13

2024-10-30T22:13

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Столичный комплекс городского хозяйства призвал москвичей быть внимательными с вечера среды из-за дождя, мокрого снега, ветра до 20 метров в секунду и гололедицы. "Согласно экстренному предупреждению синоптиков, в среду вечером, 30 октября, погода резко ухудшится. Ожидаются дождь, мокрый снег, сильные порывы ветра 17-20 метров в секунду, возможно образование гололедицы. Такие неблагоприятные погодные условия сохранятся 31 октября и в пятницу, 1 ноября, когда прогнозируется наиболее сильный ветер – до 21 метра в секунду", – приводятся в Telegram-канале горхозяйства слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. Он добавил, что городские службы работают в режиме повышенной готовности, подготовлено необходимое количество специализированной техники. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Кроме того, проводится непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. При необходимости будут выполняться соответствующие регламентные операции. "Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными в непогоду. Воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", - добавляется в сообщении.

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общество, москва, петр бирюков, погода