https://ria.ru/20241030/moskva-1980828457.html

В Москве выявили схему с займами, которая лишила более ста граждан квартир

В Москве выявили схему с займами, которая лишила более ста граждан квартир - РИА Новости, 30.10.2024

В Москве выявили схему с займами, которая лишила более ста граждан квартир

Силовики в Москве возбудили уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности аферистов, которые при помощи различных схем с займами под залог... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T07:35

2024-10-30T07:35

2024-10-30T07:42

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Силовики в Москве возбудили уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности аферистов, которые при помощи различных схем с займами под залог недвижимости отобрали у граждан, в том числе пенсионеров, более 100 квартир, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.По данным собеседника агентства, с ноября 2018 года по октябрь 2021 года злоумышленники убеждали своих клиентов, зачастую пенсионеров, брать у них микрокредиты под залог квартиры."Такие кредиты давались на кабальных условиях. Когда же выяснялась, что заемщик не может исполнить свои обязательства, через суд отбирали у них недвижимость в счет погашения задолженности, процентов и пени, а сами квартиры выставлялись на торги. Таким образом, жилплощади лишилось более 100 человек", - сказал собеседник агентства.По его словам, когда историей с кабальными микрозаймами заинтересовалась полиция, выяснилось, что все кредиты выдавались в офисе одной из микрофинансовых организаций в центре Москвы, однако сами договоры займа оформлялись от лица неких частных инвесторов, с которыми в свою очередь у этой МФО были заключены договоры поручения."В связи с этим и было решено возбудить дело по статье по статье 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство), так как частные инвесторы, согласно закону о "Потребительском кредите", не имели права выдавать займы", - сказал представитель правоохранительных органов.

https://ria.ru/20241023/grigorenko-1979523466.html

https://ria.ru/20241021/kredit-1979134663.html

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