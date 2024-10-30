https://ria.ru/20241030/moshennik-1980815929.html

Россия выдала Алжиру осужденного за мошенничество на 48 миллионов динаров

Россия выдала Алжиру осужденного за мошенничество на 48 миллионов динаров - РИА Новости, 30.10.2024

Россия выдала Алжиру осужденного за мошенничество на 48 миллионов динаров

Россия выдала в аэропорту "Шереметьево" правоохранителям Алжира осужденного за мошенничество на 48 миллионов динаров (около 360 тысяч долларов), числившегося в... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T02:28

2024-10-30T02:28

2024-10-30T04:50

ирина волк

шереметьево (аэропорт)

интерпол

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

алжир (провинция)

москва

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россия выдала в аэропорту "Шереметьево" правоохранителям Алжира осужденного за мошенничество на 48 миллионов динаров (около 360 тысяч долларов), числившегося в международном розыске с 2016 года, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сегодня в международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России передали представителям правоохранительных органов Алжирской Народной Демократической Республики мужчину, который с 2016 года находился в международном розыске", - сказала Волк. По версии следователей из Алжира, в 2011-2012 годах разыскиваемый - владелец местной строительной компании - подделал печати, штампы и официальные документы. С помощью фальсификаций он похитил деньги Агентства по продвижению и управлению недвижимостью в провинции Блида, а также одного из самых крупнейших банков страны. Общая сумма ущерба составила более 48,1 миллиона алжирских динаров. В ноябре 2016 года злоумышленник был осужден судом Алжирской Республики за мошенничество, однако скрылся от правоохранительных органов страны за границей. По словам Волк, в июне 2018 года он был задержан в Москве по подозрению в совершении на территории РФ мошенничества в особо крупном размере. "Злоумышленник под предлогом бронирования гостиничных номеров обманным путем получил от женщины денежные средства. После этого он скрылся, не исполнив своих обязательств и причинив материальный ущерб в размере более 1,2 миллиона рублей", - уточнила она. Разыскиваемый в 2019 году был приговорен Савеловским судом к лишению свободы на шесть лет и отбывал наказание в исправительных учреждениях России. В сентябре текущего года Генеральная прокуратура РФ удовлетворила запрос компетентных органов Алжира о выдаче разыскиваемого для привлечения к уголовной ответственности на территории указанной страны, заключила Волк.Позже Генпрокуратура РФ опубликовала в своем Telegram-канале кадры с алжирцем: на видео показано, как на территории аэропорта "Шереметьево" конвоиры выводят его в наручниках из машины ФСИН и заводят в здание терминала.

https://ria.ru/20241003/interpol-1976066493.html

https://ria.ru/20241003/kirgiziya-1976263524.html

россия

алжир (провинция)

москва

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ирина волк, шереметьево (аэропорт), интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия, алжир (провинция), москва