https://ria.ru/20241030/moshennik-1980815929.html
Россия выдала Алжиру осужденного за мошенничество на 48 миллионов динаров
Россия выдала Алжиру осужденного за мошенничество на 48 миллионов динаров - РИА Новости, 30.10.2024
Россия выдала Алжиру осужденного за мошенничество на 48 миллионов динаров
Россия выдала в аэропорту "Шереметьево" правоохранителям Алжира осужденного за мошенничество на 48 миллионов динаров (около 360 тысяч долларов), числившегося в... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T02:28
2024-10-30T02:28
2024-10-30T04:50
ирина волк
шереметьево (аэропорт)
интерпол
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
алжир (провинция)
москва
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россия выдала в аэропорту "Шереметьево" правоохранителям Алжира осужденного за мошенничество на 48 миллионов динаров (около 360 тысяч долларов), числившегося в международном розыске с 2016 года, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сегодня в международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России передали представителям правоохранительных органов Алжирской Народной Демократической Республики мужчину, который с 2016 года находился в международном розыске", - сказала Волк. По версии следователей из Алжира, в 2011-2012 годах разыскиваемый - владелец местной строительной компании - подделал печати, штампы и официальные документы. С помощью фальсификаций он похитил деньги Агентства по продвижению и управлению недвижимостью в провинции Блида, а также одного из самых крупнейших банков страны. Общая сумма ущерба составила более 48,1 миллиона алжирских динаров. В ноябре 2016 года злоумышленник был осужден судом Алжирской Республики за мошенничество, однако скрылся от правоохранительных органов страны за границей. По словам Волк, в июне 2018 года он был задержан в Москве по подозрению в совершении на территории РФ мошенничества в особо крупном размере. "Злоумышленник под предлогом бронирования гостиничных номеров обманным путем получил от женщины денежные средства. После этого он скрылся, не исполнив своих обязательств и причинив материальный ущерб в размере более 1,2 миллиона рублей", - уточнила она. Разыскиваемый в 2019 году был приговорен Савеловским судом к лишению свободы на шесть лет и отбывал наказание в исправительных учреждениях России. В сентябре текущего года Генеральная прокуратура РФ удовлетворила запрос компетентных органов Алжира о выдаче разыскиваемого для привлечения к уголовной ответственности на территории указанной страны, заключила Волк.Позже Генпрокуратура РФ опубликовала в своем Telegram-канале кадры с алжирцем: на видео показано, как на территории аэропорта "Шереметьево" конвоиры выводят его в наручниках из машины ФСИН и заводят в здание терминала.
https://ria.ru/20241003/interpol-1976066493.html
https://ria.ru/20241003/kirgiziya-1976263524.html
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ирина волк, шереметьево (аэропорт), интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия, алжир (провинция), москва
Ирина Волк, Шереметьево (аэропорт), Интерпол, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Россия, Алжир (провинция), Москва
Россия выдала Алжиру осужденного за мошенничество на 48 миллионов динаров
Россия выдала Алжиру осужденного за мошенничество, разыскиваемого Интерполом
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россия выдала в аэропорту "Шереметьево" правоохранителям Алжира осужденного за мошенничество на 48 миллионов динаров (около 360 тысяч долларов), числившегося в международном розыске с 2016 года, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
«
"Сегодня в международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина сотрудники НЦБ Интерпола
МВД России и ФСИН
России передали представителям правоохранительных органов Алжирской Народной Демократической Республики мужчину, который с 2016 года находился в международном розыске", - сказала Волк.
По версии следователей из Алжира, в 2011-2012 годах разыскиваемый - владелец местной строительной компании - подделал печати, штампы и официальные документы. С помощью фальсификаций он похитил деньги Агентства по продвижению и управлению недвижимостью в провинции Блида, а также одного из самых крупнейших банков страны. Общая сумма ущерба составила более 48,1 миллиона алжирских динаров.
В ноябре 2016 года злоумышленник был осужден судом Алжирской Республики за мошенничество, однако скрылся от правоохранительных органов страны за границей.
По словам Волк, в июне 2018 года он был задержан в Москве
по подозрению в совершении на территории РФ мошенничества в особо крупном размере.
"Злоумышленник под предлогом бронирования гостиничных номеров обманным путем получил от женщины денежные средства. После этого он скрылся, не исполнив своих обязательств и причинив материальный ущерб в размере более 1,2 миллиона рублей", - уточнила она.
Разыскиваемый в 2019 году был приговорен Савеловским судом к лишению свободы на шесть лет и отбывал наказание в исправительных учреждениях России. В сентябре текущего года Генеральная прокуратура РФ удовлетворила запрос компетентных органов Алжира о выдаче разыскиваемого для привлечения к уголовной ответственности на территории указанной страны, заключила Волк.
Позже Генпрокуратура РФ опубликовала в своем Telegram-канале кадры с алжирцем: на видео показано, как на территории аэропорта "Шереметьево" конвоиры выводят его в наручниках из машины ФСИН и заводят в здание терминала.