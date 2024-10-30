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Экс-президент Молдавии назвал Санду агентом влияния США - РИА Новости, 30.10.2024
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16:52 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/moldaviya-1980961257.html
Экс-президент Молдавии назвал Санду агентом влияния США
Экс-президент Молдавии назвал Санду агентом влияния США - РИА Новости, 30.10.2024
Экс-президент Молдавии назвал Санду агентом влияния США
Бывший президент Молдавии Владимир Воронин обратился к гражданам республики с призывом во втором туре выборов главы республики проголосовать против Майи Санду,... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T16:52
2024-10-30T16:52
в мире
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КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Бывший президент Молдавии Владимир Воронин обратился к гражданам республики с призывом во втором туре выборов главы республики проголосовать против Майи Санду, которая, по его словам, является разрушающим страну "агентом влияния США". "Человек, направленный из США в качестве "агента влияния" целенаправленно в течение четырех лет своей безграничной власти разрушает Молдавское государство. Призываю всех избирателей страны! Все, как один, невзирая на политические взгляды, национальную принадлежность, социальный статус и возраст, должны выйти на избирательные участки и не дать Санду продолжить губительный для страны курс на разрушение и ликвидацию суверенного молдавского государства", - говорится в заявлении Воронина, размещенном на сайте Компартии. По его словам, деятельность Санду негативно сказалась на областях образования, сельского хозяйства, экономики, юстиции и на идее евроинтеграции. "Сегодня она главный источник вражды, ненависти, ксенофобии, агрессии, осознанно толкая Молдавию на грань гражданского конфликта. На словах проповедуя ценности свободы слова, выражения и плюрализма мнений, на деле превратила Молдавию в политическое гетто. Силовые структуры на законодательном уровне получили безграничные полномочия на пресечение инакомыслия. Все оппоненты Санду подвергаются репрессиям и преследованиям", - подчеркнул Воронин. Ранее выступить против Санду во втором туре призвали бывшие кандидаты в президенты: экс-премьеры Ион Кику и Василий Тарлев, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, независимые кандидаты Наталья Морарь и Виктория Фуртунэ. Занявший третье место лидер "Нашей партии" Ренато Усатый занял нейтральную позицию, заявив, что не может поддержать ни одного из кандидатов. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
https://ria.ru/20241027/sandu-1980358687.html
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в мире, молдавия, гагаузия, сша, майя санду, владимир воронин, ион кику, евросоюз, наша партия, снг, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Гагаузия, США, Майя Санду, Владимир Воронин, Ион Кику, Евросоюз, Наша партия, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024
Экс-президент Молдавии назвал Санду агентом влияния США

Экс-президент Молдавии Воронин призвал избирателей проголосовать против Санду

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Президент Молдавии Майя Санду голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Бывший президент Молдавии Владимир Воронин обратился к гражданам республики с призывом во втором туре выборов главы республики проголосовать против Майи Санду, которая, по его словам, является разрушающим страну "агентом влияния США".
"Человек, направленный из США в качестве "агента влияния" целенаправленно в течение четырех лет своей безграничной власти разрушает Молдавское государство. Призываю всех избирателей страны! Все, как один, невзирая на политические взгляды, национальную принадлежность, социальный статус и возраст, должны выйти на избирательные участки и не дать Санду продолжить губительный для страны курс на разрушение и ликвидацию суверенного молдавского государства", - говорится в заявлении Воронина, размещенном на сайте Компартии.
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По его словам, деятельность Санду негативно сказалась на областях образования, сельского хозяйства, экономики, юстиции и на идее евроинтеграции.
"Сегодня она главный источник вражды, ненависти, ксенофобии, агрессии, осознанно толкая Молдавию на грань гражданского конфликта. На словах проповедуя ценности свободы слова, выражения и плюрализма мнений, на деле превратила Молдавию в политическое гетто. Силовые структуры на законодательном уровне получили безграничные полномочия на пресечение инакомыслия. Все оппоненты Санду подвергаются репрессиям и преследованиям", - подчеркнул Воронин.
Ранее выступить против Санду во втором туре призвали бывшие кандидаты в президенты: экс-премьеры Ион Кику и Василий Тарлев, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, независимые кандидаты Наталья Морарь и Виктория Фуртунэ. Занявший третье место лидер "Нашей партии" Ренато Усатый занял нейтральную позицию, заявив, что не может поддержать ни одного из кандидатов.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
Избирательной участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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В миреМолдавияГагаузияСШАМайя СандуВладимир ВоронинИон КикуЕвросоюзНаша партияСНГВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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