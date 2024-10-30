https://ria.ru/20241030/moldaviya-1980961257.html

Экс-президент Молдавии назвал Санду агентом влияния США

Экс-президент Молдавии назвал Санду агентом влияния США - РИА Новости, 30.10.2024

Экс-президент Молдавии назвал Санду агентом влияния США

Бывший президент Молдавии Владимир Воронин обратился к гражданам республики с призывом во втором туре выборов главы республики проголосовать против Майи Санду,... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T16:52

2024-10-30T16:52

2024-10-30T16:52

в мире

молдавия

гагаузия

сша

майя санду

владимир воронин

ион кику

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978995032_0:0:2441:1373_1920x0_80_0_0_8f1451299d5759cac8da80f22f9667c5.jpg

КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Бывший президент Молдавии Владимир Воронин обратился к гражданам республики с призывом во втором туре выборов главы республики проголосовать против Майи Санду, которая, по его словам, является разрушающим страну "агентом влияния США". "Человек, направленный из США в качестве "агента влияния" целенаправленно в течение четырех лет своей безграничной власти разрушает Молдавское государство. Призываю всех избирателей страны! Все, как один, невзирая на политические взгляды, национальную принадлежность, социальный статус и возраст, должны выйти на избирательные участки и не дать Санду продолжить губительный для страны курс на разрушение и ликвидацию суверенного молдавского государства", - говорится в заявлении Воронина, размещенном на сайте Компартии. По его словам, деятельность Санду негативно сказалась на областях образования, сельского хозяйства, экономики, юстиции и на идее евроинтеграции. "Сегодня она главный источник вражды, ненависти, ксенофобии, агрессии, осознанно толкая Молдавию на грань гражданского конфликта. На словах проповедуя ценности свободы слова, выражения и плюрализма мнений, на деле превратила Молдавию в политическое гетто. Силовые структуры на законодательном уровне получили безграничные полномочия на пресечение инакомыслия. Все оппоненты Санду подвергаются репрессиям и преследованиям", - подчеркнул Воронин. Ранее выступить против Санду во втором туре призвали бывшие кандидаты в президенты: экс-премьеры Ион Кику и Василий Тарлев, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, независимые кандидаты Наталья Морарь и Виктория Фуртунэ. Занявший третье место лидер "Нашей партии" Ренато Усатый занял нейтральную позицию, заявив, что не может поддержать ни одного из кандидатов. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.

https://ria.ru/20241027/sandu-1980358687.html

https://ria.ru/20241024/moldaviya-1979692850.html

молдавия

гагаузия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, гагаузия, сша, майя санду, владимир воронин, ион кику, евросоюз, наша партия, снг, выборы в молдавии — 2024