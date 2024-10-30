Сенатор усомнился в объективности итогов еврореферендума в Молдавии
Сенатор Карякин: итоги еврореферендума в Молдавии могут быть необъективными
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкМужчина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Мужчина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Результаты референдума по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС могут быть необъективными, такое мнение озвучил сенатор от парламента Крыма Сергей Карякин в интервью РИА Новости.
"Я считаю, конечно, там большой процент жителей, которые хотят быть с Россией, но им не дают такой возможности, и все эти голосования, все эти цифры, они могут быть очень необъективными. Но это мое личное мнение, опять-таки. Я действительно считаю, что там много пророссийских людей", - сказал Карякин, отвечая на вопрос о том, что он думает о референдуме в Молдавии, который закончился с минимальным перевесом в пользу сторонников конституционных изменений в поддержку евроинтеграции.
В четверг депутаты государственного совета проголосовали за наделение Карякина полномочиями сенатора от государственного совета республики, а также приняли решение о досрочном прекращении его полномочий депутата регионального парламента. С 24 сентября 2014 года членом Совета Федерации от законодательной власти республики являлся Сергей Цеков, его переизбирали в 2019 году. Цеков сложил полномочия 10 сентября.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат в президенты от Партии социалистов Александр Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.