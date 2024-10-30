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Мишустин призвал обеспечить бесперебойные поставки электроэнергии в России - РИА Новости, 30.10.2024
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10:25 30.10.2024 (обновлено: 11:35 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/mishustin-1980846492.html
Мишустин призвал обеспечить бесперебойные поставки электроэнергии в России
Мишустин призвал обеспечить бесперебойные поставки электроэнергии в России - РИА Новости, 30.10.2024
Мишустин призвал обеспечить бесперебойные поставки электроэнергии в России
Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с гендиректором "Интер РАО" Сергеем Дрегвалем обратил внимание на важность бесперебойных поставок электроэнергии и... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T10:25
2024-10-30T11:35
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с гендиректором "Интер РАО" Сергеем Дрегвалем обратил внимание на важность бесперебойных поставок электроэнергии и тепла."В условиях современных вызовов очень важно наращивать и генерацию, и обеспечение бесперебойной поставки электроэнергии и тепла во все регионы нашей страны", — сказал он.По словам главы правительства, важно также, чтобы развитие энергосистемы опережало спрос. "Очень важно, чтобы в этом смысле мы обеспечили именно выполнение всех планов и проектов надежными поставками электроэнергии", — добавил Мишустин.Дрегваль ответил, что "Интер РАО" совершенно готово к прохождению осенне-зимнего периода и выполнит все поставленные задачи.На прошлой неделе "Интер РАО" отчиталось, что за девять месяцев этого года увеличило выработку электроэнергии на 5,9 процента — до 97,177 миллиарда киловатт-часов. "Интер РАО" — диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Это единственный российский оператор экспорта и импорта электроэнергии.
https://ria.ru/20241020/mid-1978953779.html
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экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
Мишустин призвал обеспечить бесперебойные поставки электроэнергии в России

Мишустин: в современных условиях важно наращивать поставки электроэнергии в РФ

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин и генеральный директор ПАО "Интер РАО" Сергей Дрегваль во время встречи. 30 октября 2024
Председатель правительства России Михаил Мишустин и генеральный директор ПАО Интер РАО Сергей Дрегваль во время встречи. 30 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства России Михаил Мишустин и генеральный директор ПАО "Интер РАО" Сергей Дрегваль во время встречи. 30 октября 2024
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с гендиректором "Интер РАО" Сергеем Дрегвалем обратил внимание на важность бесперебойных поставок электроэнергии и тепла.
«
"В условиях современных вызовов очень важно наращивать и генерацию, и обеспечение бесперебойной поставки электроэнергии и тепла во все регионы нашей страны", — сказал он.
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По словам главы правительства, важно также, чтобы развитие энергосистемы опережало спрос.
"Очень важно, чтобы в этом смысле мы обеспечили именно выполнение всех планов и проектов надежными поставками электроэнергии", — добавил Мишустин.
Дрегваль ответил, что "Интер РАО" совершенно готово к прохождению осенне-зимнего периода и выполнит все поставленные задачи.
На прошлой неделе "Интер РАО" отчиталось, что за девять месяцев этого года увеличило выработку электроэнергии на 5,9 процента — до 97,177 миллиарда киловатт-часов.
"Интер РАО" — диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Это единственный российский оператор экспорта и импорта электроэнергии.
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ЭкономикаМихаил МишустинРоссия
 
 
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