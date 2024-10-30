https://ria.ru/20241030/mishustin-1980846492.html

Мишустин призвал обеспечить бесперебойные поставки электроэнергии в России

Мишустин призвал обеспечить бесперебойные поставки электроэнергии в России - РИА Новости, 30.10.2024

Мишустин призвал обеспечить бесперебойные поставки электроэнергии в России

Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с гендиректором "Интер РАО" Сергеем Дрегвалем обратил внимание на важность бесперебойных поставок электроэнергии и... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T10:25

2024-10-30T10:25

2024-10-30T11:35

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с гендиректором "Интер РАО" Сергеем Дрегвалем обратил внимание на важность бесперебойных поставок электроэнергии и тепла."В условиях современных вызовов очень важно наращивать и генерацию, и обеспечение бесперебойной поставки электроэнергии и тепла во все регионы нашей страны", — сказал он.По словам главы правительства, важно также, чтобы развитие энергосистемы опережало спрос. "Очень важно, чтобы в этом смысле мы обеспечили именно выполнение всех планов и проектов надежными поставками электроэнергии", — добавил Мишустин.Дрегваль ответил, что "Интер РАО" совершенно готово к прохождению осенне-зимнего периода и выполнит все поставленные задачи.На прошлой неделе "Интер РАО" отчиталось, что за девять месяцев этого года увеличило выработку электроэнергии на 5,9 процента — до 97,177 миллиарда киловатт-часов. "Интер РАО" — диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Это единственный российский оператор экспорта и импорта электроэнергии.

https://ria.ru/20241020/mid-1978953779.html

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экономика, михаил мишустин, россия