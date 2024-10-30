https://ria.ru/20241030/migrant-1980917077.html

К экзамену по русскому не допустили 7,5 тысячи мигрантов, заявил глава МВД

К экзамену по русскому не допустили 7,5 тысячи мигрантов, заявил глава МВД - РИА Новости, 30.10.2024

К экзамену по русскому не допустили 7,5 тысячи мигрантов, заявил глава МВД

Полиция усилила контроль за законностью нахождения мигрантов в России и процедурой получения сертификатов о владении русским языком, почти 7,5 тысяч иностранцев РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T14:30

2024-10-30T14:30

2024-10-30T14:30

общество

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владимир колокольцев

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Полиция усилила контроль за законностью нахождения мигрантов в России и процедурой получения сертификатов о владении русским языком, почти 7,5 тысяч иностранцев не допущены к экзаменам, сообщил на коллегии МВД РФ глава ведомства Владимир Колокольцев. "Со стороны полиции усилен контроль за законностью нахождения приезжих и процедурой получения ими сертификатов о владении русским языком. Почти 7,5 тысяч иностранцев не были допущены к участию в экзаменах, поскольку не имели даже элементарных знаний. В целом, не прошли испытание 66 тысяч человек, или четверть от общего числа", - сказал Колокольцев. Накануне Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается установить полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приёме экзаменов по русскому языку у мигрантов.

https://ria.ru/20241030/gosduma-1980899759.html

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общество, россия, владимир колокольцев, госдума рф