https://ria.ru/20241030/migrant-1980917077.html
К экзамену по русскому не допустили 7,5 тысячи мигрантов, заявил глава МВД
К экзамену по русскому не допустили 7,5 тысячи мигрантов, заявил глава МВД - РИА Новости, 30.10.2024
К экзамену по русскому не допустили 7,5 тысячи мигрантов, заявил глава МВД
Полиция усилила контроль за законностью нахождения мигрантов в России и процедурой получения сертификатов о владении русским языком, почти 7,5 тысяч иностранцев РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T14:30
2024-10-30T14:30
2024-10-30T14:30
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Полиция усилила контроль за законностью нахождения мигрантов в России и процедурой получения сертификатов о владении русским языком, почти 7,5 тысяч иностранцев не допущены к экзаменам, сообщил на коллегии МВД РФ глава ведомства Владимир Колокольцев. "Со стороны полиции усилен контроль за законностью нахождения приезжих и процедурой получения ими сертификатов о владении русским языком. Почти 7,5 тысяч иностранцев не были допущены к участию в экзаменах, поскольку не имели даже элементарных знаний. В целом, не прошли испытание 66 тысяч человек, или четверть от общего числа", - сказал Колокольцев. Накануне Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается установить полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приёме экзаменов по русскому языку у мигрантов.
https://ria.ru/20241030/gosduma-1980899759.html
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общество, россия, владимир колокольцев, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Колокольцев, Госдума РФ
К экзамену по русскому не допустили 7,5 тысячи мигрантов, заявил глава МВД
Колокольцев: к экзамену по русскому не допустили почти 7,5 тысячи мигрантов