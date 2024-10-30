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МИД заявил о досудебных претензиях к Латвии из-за расовой дискриминации - РИА Новости, 30.10.2024
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15:08 30.10.2024 (обновлено: 15:37 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/mid-1980926663.html
МИД заявил о досудебных претензиях к Латвии из-за расовой дискриминации
МИД заявил о досудебных претензиях к Латвии из-за расовой дискриминации - РИА Новости, 30.10.2024
МИД заявил о досудебных претензиях к Латвии из-за расовой дискриминации
Москва заявила по дипломатическим каналам досудебные претензии Риге в связи с несоблюдением властями Латвии конвенции по расовой дискриминации - если это не... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T15:08
2024-10-30T15:37
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Москва заявила по дипломатическим каналам досудебные претензии Риге в связи с несоблюдением властями Латвии конвенции по расовой дискриминации - если это не даст результатов, Латвии придется отвечать перед Международным судом ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Нами уже заявлены по дипломатическим каналам досудебные претензии Латвии в связи с несоблюдением властями этой страны международной конвенции о ликвидации всех форм дискриминации от 1965 года... Если досудебная стадия процедура закончится без результатов, то Латвии придется отвечать перед международным судом ООН, где на скамье подсудимых уже находится Украина за геноцид народа Донбасса", - сказала Захарова на брифинге.Захарова добавила, что речь идет об откровенной дискриминации русских, ущемлении русского языка и героизации нацизма. Все это носит системный характер, отметила она, и является частью целенаправленной государственной политики Латвии.
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в мире, латвия, москва, рига, мария захарова, оон
В мире, Латвия, Москва, Рига, Мария Захарова, ООН
МИД заявил о досудебных претензиях к Латвии из-за расовой дискриминации

МИД: Риге придется отвечать перед судом ООН за расовую дискриминацию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Москва заявила по дипломатическим каналам досудебные претензии Риге в связи с несоблюдением властями Латвии конвенции по расовой дискриминации - если это не даст результатов, Латвии придется отвечать перед Международным судом ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нами уже заявлены по дипломатическим каналам досудебные претензии Латвии в связи с несоблюдением властями этой страны международной конвенции о ликвидации всех форм дискриминации от 1965 года... Если досудебная стадия процедура закончится без результатов, то Латвии придется отвечать перед международным судом ООН, где на скамье подсудимых уже находится Украина за геноцид народа Донбасса", - сказала Захарова на брифинге.
Захарова добавила, что речь идет об откровенной дискриминации русских, ущемлении русского языка и героизации нацизма. Все это носит системный характер, отметила она, и является частью целенаправленной государственной политики Латвии.
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