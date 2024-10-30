https://ria.ru/20241030/mid-1980926663.html

МИД заявил о досудебных претензиях к Латвии из-за расовой дискриминации

МИД заявил о досудебных претензиях к Латвии из-за расовой дискриминации - РИА Новости, 30.10.2024

МИД заявил о досудебных претензиях к Латвии из-за расовой дискриминации

Москва заявила по дипломатическим каналам досудебные претензии Риге в связи с несоблюдением властями Латвии конвенции по расовой дискриминации - если это не... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T15:08

2024-10-30T15:08

2024-10-30T15:37

в мире

латвия

москва

рига

мария захарова

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850773_10:0:3537:1984_1920x0_80_0_0_93adaae15bffa2fffbe62814c2ddfc9d.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Москва заявила по дипломатическим каналам досудебные претензии Риге в связи с несоблюдением властями Латвии конвенции по расовой дискриминации - если это не даст результатов, Латвии придется отвечать перед Международным судом ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Нами уже заявлены по дипломатическим каналам досудебные претензии Латвии в связи с несоблюдением властями этой страны международной конвенции о ликвидации всех форм дискриминации от 1965 года... Если досудебная стадия процедура закончится без результатов, то Латвии придется отвечать перед международным судом ООН, где на скамье подсудимых уже находится Украина за геноцид народа Донбасса", - сказала Захарова на брифинге.Захарова добавила, что речь идет об откровенной дискриминации русских, ущемлении русского языка и героизации нацизма. Все это носит системный характер, отметила она, и является частью целенаправленной государственной политики Латвии.

https://ria.ru/20240314/pribaltika-1932857338.html

латвия

москва

рига

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, латвия, москва, рига, мария захарова, оон