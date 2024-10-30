https://ria.ru/20241030/mid-1980924195.html
Народ Грузии сделал выбор, несмотря на давление Запада, заявил МИД России
Народ Грузии сделал выбор, несмотря на давление Запада, заявил МИД России - РИА Новости, 30.10.2024
Народ Грузии сделал выбор, несмотря на давление Запада, заявил МИД России
США и ЕС делали все для того, чтобы повлиять на парламентские выборы в Грузии, но, несмотря на давление, народ страны сделал свой выбор, заявила официальный... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T14:58
2024-10-30T14:58
2024-10-30T15:10
в мире
грузия
сша
россия
евросоюз
мария захарова
саломе зурабишвили
парламентские выборы в грузии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754189731_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_7b70af4a9c79d451993192d14e38b316.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. США и ЕС делали все для того, чтобы повлиять на парламентские выборы в Грузии, но, несмотря на давление, народ страны сделал свой выбор, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."На протяжении нескольких месяцев Вашингтон и Брюссель делали все, чтобы повлиять на выбор грузинских избирателей, причем делая это абсолютно ангажировано", - сказала Захарова в ходе брифинга.Она отметила, что это все из-за того, что Грузия и ее граждане решили ограничить возможность внешнего влияния во внутренние дела своей собственной независимой, суверенной страны."Несмотря на колоссальное давление, грузинский народ сделал свой выбор. Избиратели высказались 26 октября в пользу стабильности, развития, традиционных для Грузии ценностей, понимая, что альтернативой этому стали бы дестабилизация, рост региональной напряженности", - добавила Захарова.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
https://ria.ru/20241030/gruziya-1980906743.html
https://ria.ru/20241030/gruzija-1980850440.html
грузия
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754189731_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_26fe7f6230ae69b3201c944182a2e79f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, сша, россия, евросоюз, мария захарова, саломе зурабишвили, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, США, Россия, Евросоюз, Мария Захарова, Саломе Зурабишвили, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Народ Грузии сделал выбор, несмотря на давление Запада, заявил МИД России
Захарова: США и ЕС пытались влиять на выборы в Грузии, но народ сделал выбор