https://ria.ru/20241030/mid-1980924195.html

Народ Грузии сделал выбор, несмотря на давление Запада, заявил МИД России

Народ Грузии сделал выбор, несмотря на давление Запада, заявил МИД России - РИА Новости, 30.10.2024

Народ Грузии сделал выбор, несмотря на давление Запада, заявил МИД России

США и ЕС делали все для того, чтобы повлиять на парламентские выборы в Грузии, но, несмотря на давление, народ страны сделал свой выбор, заявила официальный... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T14:58

2024-10-30T14:58

2024-10-30T15:10

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евросоюз

мария захарова

саломе зурабишвили

парламентские выборы в грузии — 2024

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. США и ЕС делали все для того, чтобы повлиять на парламентские выборы в Грузии, но, несмотря на давление, народ страны сделал свой выбор, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."На протяжении нескольких месяцев Вашингтон и Брюссель делали все, чтобы повлиять на выбор грузинских избирателей, причем делая это абсолютно ангажировано", - сказала Захарова в ходе брифинга.Она отметила, что это все из-за того, что Грузия и ее граждане решили ограничить возможность внешнего влияния во внутренние дела своей собственной независимой, суверенной страны."Несмотря на колоссальное давление, грузинский народ сделал свой выбор. Избиратели высказались 26 октября в пользу стабильности, развития, традиционных для Грузии ценностей, понимая, что альтернативой этому стали бы дестабилизация, рост региональной напряженности", - добавила Захарова.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.

https://ria.ru/20241030/gruziya-1980906743.html

https://ria.ru/20241030/gruzija-1980850440.html

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в мире, грузия, сша, россия, евросоюз, мария захарова, саломе зурабишвили, парламентские выборы в грузии — 2024