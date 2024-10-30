https://ria.ru/20241030/mid-1980921481.html

Захарова назвала визит главы МИД КНДР обычной дипломатической практикой

Захарова назвала визит главы МИД КНДР обычной дипломатической практикой - РИА Новости, 30.10.2024

Захарова назвала визит главы МИД КНДР обычной дипломатической практикой

Визит главы МИД КНДР Цой Сон Хи в Россию является обычной дипломатической практикой, Москва и Пхеньян нацелены проводить регулярные консультации, заявила... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T14:42

2024-10-30T14:42

2024-10-30T14:44

россия

мария захарова

цой сон хи

кндр (северная корея)

мид кндр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Визит главы МИД КНДР Цой Сон Хи в Россию является обычной дипломатической практикой, Москва и Пхеньян нацелены проводить регулярные консультации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Обмен визитами между главами МИД - это обычная дипломатическая практика", - сказала Захарова в ходе брифинга. Она добавила, что Москва и Пхеньян "в духе договоренности на высшем уровне и в рамках основополагающего Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве нацелены проводить регулярные консультации по актуальным вопросам двусторонних отношений и международным проблемам". Захарова подчеркнула, что визит главы внешнеполитического ведомства КНДР является плановым.

https://ria.ru/20241029/peskov-1980669648.html

https://ria.ru/20241029/kndr-1980647217.html

россия

кндр (северная корея)

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россия, мария захарова, цой сон хи, кндр (северная корея), мид кндр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)