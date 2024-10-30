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Захарова назвала визит главы МИД КНДР обычной дипломатической практикой - РИА Новости, 30.10.2024
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14:42 30.10.2024 (обновлено: 14:44 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/mid-1980921481.html
Захарова назвала визит главы МИД КНДР обычной дипломатической практикой
Захарова назвала визит главы МИД КНДР обычной дипломатической практикой - РИА Новости, 30.10.2024
Захарова назвала визит главы МИД КНДР обычной дипломатической практикой
Визит главы МИД КНДР Цой Сон Хи в Россию является обычной дипломатической практикой, Москва и Пхеньян нацелены проводить регулярные консультации, заявила... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T14:42
2024-10-30T14:44
россия
мария захарова
цой сон хи
кндр (северная корея)
мид кндр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Визит главы МИД КНДР Цой Сон Хи в Россию является обычной дипломатической практикой, Москва и Пхеньян нацелены проводить регулярные консультации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Обмен визитами между главами МИД - это обычная дипломатическая практика", - сказала Захарова в ходе брифинга. Она добавила, что Москва и Пхеньян "в духе договоренности на высшем уровне и в рамках основополагающего Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве нацелены проводить регулярные консультации по актуальным вопросам двусторонних отношений и международным проблемам". Захарова подчеркнула, что визит главы внешнеполитического ведомства КНДР является плановым.
https://ria.ru/20241029/peskov-1980669648.html
https://ria.ru/20241029/kndr-1980647217.html
россия
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россия, мария захарова, цой сон хи, кндр (северная корея), мид кндр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Мария Захарова, Цой Сон Хи, КНДР (Северная Корея), МИД КНДР, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова назвала визит главы МИД КНДР обычной дипломатической практикой

Захарова: визит главы МИД КНДР является обычной дипломатической практикой

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел КНДР Сон Хи Цой
Министр иностранных дел КНДР Сон Хи Цой - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел КНДР Сон Хи Цой. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Визит главы МИД КНДР Цой Сон Хи в Россию является обычной дипломатической практикой, Москва и Пхеньян нацелены проводить регулярные консультации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обмен визитами между главами МИД - это обычная дипломатическая практика", - сказала Захарова в ходе брифинга.
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Путин не планирует встречаться с главой МИД КНДР
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Она добавила, что Москва и Пхеньян "в духе договоренности на высшем уровне и в рамках основополагающего Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве нацелены проводить регулярные консультации по актуальным вопросам двусторонних отношений и международным проблемам".
Захарова подчеркнула, что визит главы внешнеполитического ведомства КНДР является плановым.
Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Эксперт рассказал о возможной цели визита главы МИД КНДР в Россию
29 октября, 10:56
 
РоссияМария ЗахароваЦой Сон ХиКНДР (Северная Корея)МИД КНДРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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