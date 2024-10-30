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МИД обвинил США во вбросах о военно-биологической программе России
МИД обвинил США во вбросах о военно-биологической программе России - РИА Новости, 30.10.2024
МИД обвинил США во вбросах о военно-биологической программе России
Вбросы американских СМИ о якобы имеющейся в России военно-биологической деятельности являются частью пропагандистской антироссийской кампании, проводимой США... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T14:19
2024-10-30T14:19
2024-10-30T14:19
россия
сша
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Вбросы американских СМИ о якобы имеющейся в России военно-биологической деятельности являются частью пропагандистской антироссийской кампании, проводимой США для дискредитации РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы рассматриваем это как часть проводимой США пропагандисткой кампании по дискредитации активности России и наших инициатив в области биологической безопасности. Вашингтон вновь на основе домыслов тиражирует несостоятельные претензии в адрес Москвы о некой военно-биологической программе и якобы нарушении конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия" - сказала Захарова на брифинге. Москва рассматривает эти вбросы как попытку властей США отвлечь внимание международного сообщества от их собственной непрозрачной деятельности в этой сфере, которая идет в нарушение конвенции о биологическом оружии, добавила она. Захарова подчеркнула, что деятельность России в биологической сфере соответствует международному праву, и Москва продолжит добиваться от США соблюдения обязательств в этой сфере.
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россия, сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, США, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
МИД обвинил США во вбросах о военно-биологической программе России
Захарова: США дискредитируют Россию вбросами о военно-биологической программе
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Вбросы американских СМИ о якобы имеющейся в России военно-биологической деятельности являются частью пропагандистской антироссийской кампании, проводимой США для дискредитации РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы рассматриваем это как часть проводимой США пропагандисткой кампании по дискредитации активности России и наших инициатив в области биологической безопасности. Вашингтон
вновь на основе домыслов тиражирует несостоятельные претензии в адрес Москвы
о некой военно-биологической программе и якобы нарушении конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия" - сказала Захарова на брифинге.
Москва рассматривает эти вбросы как попытку властей США отвлечь внимание международного сообщества от их собственной непрозрачной деятельности в этой сфере, которая идет в нарушение конвенции о биологическом оружии, добавила она.
Захарова подчеркнула, что деятельность России в биологической сфере соответствует международному праву, и Москва продолжит добиваться от США соблюдения обязательств в этой сфере.