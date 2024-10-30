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Захарова обвинила Британию в поставках оружия Киеву по Черному морю - РИА Новости, 30.10.2024
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13:42 30.10.2024 (обновлено: 13:46 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/mid-1980905010.html
Захарова обвинила Британию в поставках оружия Киеву по Черному морю
Захарова обвинила Британию в поставках оружия Киеву по Черному морю - РИА Новости, 30.10.2024
Захарова обвинила Британию в поставках оружия Киеву по Черному морю
Заявление премьера Британии Кира Стармера по поводу якобы ударов России по портам Украины подтверждает участие Лондона в поставках оружия Киеву по черноморскому РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T13:42
2024-10-30T13:46
в мире
россия
лондон
украина
мария захарова
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Заявление премьера Британии Кира Стармера по поводу якобы ударов России по портам Украины подтверждает участие Лондона в поставках оружия Киеву по черноморскому коридору, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы обратили внимание на пресс-релиз на сайте офиса премьер-министра Британии, в котором от имени Кира Стармера звучат обвинения в адрес ВС России о якобы ударах по украинской портовой инфраструктуре в Черном море", - отметила Захарова, добавив, что, по утверждению британской стороны, "эти удары использовались, чтобы наносить ущерб глобальной продовольственной безопасности". "Подобные безосновательные, но при этом громогласные возмущения со стороны Лондона в очередной раз подтверждают как раз обратное: непосредственное участие Великобритании в поставках вооружения Киевскому режиму с использованием черноморского морского коридора", - подчеркнула она. Захарова добавила, что "соответствующие видеодоказательства с военными городами в порту Южный Одесской области не так давно были опубликованы Минобороны нашей страны и делают отрицание данного факта Лондоном абсолютно тщетным". "Рассматриваем подобную болезненную реакцию британских властей как свидетельство истинных мотивов в отношении Украины, которые заключаются в обеспечении безопасности не поставок зерна, а снабжении киевской клики летальными вооружениями", - пояснила она. Захарова считает, что "на Даунинг-стрит явно не стремятся к урегулированию конфликта, делают всё возможное для того, чтобы его затянуть, соответственно, продлевая таким образом страдания украинского народа".
https://ria.ru/20240514/ukraina-1945891682.html
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в мире, россия, лондон, украина, мария захарова, кир стармер
В мире, Россия, Лондон, Украина, Мария Захарова, Кир Стармер
Захарова обвинила Британию в поставках оружия Киеву по Черному морю

Захарова: слова Стармера подтверждают участие Лондона в поставках оружия Киеву

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Заявление премьера Британии Кира Стармера по поводу якобы ударов России по портам Украины подтверждает участие Лондона в поставках оружия Киеву по черноморскому коридору, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы обратили внимание на пресс-релиз на сайте офиса премьер-министра Британии, в котором от имени Кира Стармера звучат обвинения в адрес ВС России о якобы ударах по украинской портовой инфраструктуре в Черном море", - отметила Захарова, добавив, что, по утверждению британской стороны, "эти удары использовались, чтобы наносить ущерб глобальной продовольственной безопасности".
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"Подобные безосновательные, но при этом громогласные возмущения со стороны Лондона в очередной раз подтверждают как раз обратное: непосредственное участие Великобритании в поставках вооружения Киевскому режиму с использованием черноморского морского коридора", - подчеркнула она.
Захарова добавила, что "соответствующие видеодоказательства с военными городами в порту Южный Одесской области не так давно были опубликованы Минобороны нашей страны и делают отрицание данного факта Лондоном абсолютно тщетным".
"Рассматриваем подобную болезненную реакцию британских властей как свидетельство истинных мотивов в отношении Украины, которые заключаются в обеспечении безопасности не поставок зерна, а снабжении киевской клики летальными вооружениями", - пояснила она.
Захарова считает, что "на Даунинг-стрит явно не стремятся к урегулированию конфликта, делают всё возможное для того, чтобы его затянуть, соответственно, продлевая таким образом страдания украинского народа".
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