https://ria.ru/20241030/mid-1980819986.html
Отец Ассанжа выразил восхищение из-за работы МИД России и "Росатома"
Отец Ассанжа выразил восхищение из-за работы МИД России и "Росатома" - РИА Новости, 30.10.2024
Отец Ассанжа выразил восхищение из-за работы МИД России и "Росатома"
Джон Шиптон, австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил в интервью РИА Новости, что восхищается МИД РФ, экс-министром Евгением... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T04:18
2024-10-30T04:18
2024-10-30T04:18
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джулиан ассанж
джон шиптон
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ДЖАКАРТА, 30 окт - РИА Новости. Джон Шиптон, австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил в интервью РИА Новости, что восхищается МИД РФ, экс-министром Евгением Примаковым, а также работой госкорпорации "Росатом"."Есть два учреждения, которыми я действительно восхищаюсь. Одно из них - российский МИД. И особенно я восхищаюсь Примаковым, который в худшие времена сохранил министерство иностранных дел, сумел получить достаточно денег и не дал его развалить. И еще одно - "Росатом". Это великолепные институты. Почему эти люди в Соединенных Штатах даже на долю секунды могут подумать о том, чтобы развалить такие великолепные человеческие достижения? Почему? Они что, дьяволы на земле? Я этого не понимаю. Я думаю, что они дьяволы. Я не думаю, что они люди", - отметил Шиптон.
https://ria.ru/20241023/putin-1979603282.html
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россия, джулиан ассанж, джон шиптон, евгений примаков, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Россия, Джулиан Ассанж, Джон Шиптон, Евгений Примаков, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Отец Ассанжа выразил восхищение из-за работы МИД России и "Росатома"
Отец Ассанжа Шиптон заявил, что восхищается работой МИД России и "Росатома"
ДЖАКАРТА, 30 окт - РИА Новости. Джон Шиптон, австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил в интервью РИА Новости, что восхищается МИД РФ, экс-министром Евгением Примаковым, а также работой госкорпорации "Росатом".
"Есть два учреждения, которыми я действительно восхищаюсь. Одно из них - российский МИД. И особенно я восхищаюсь Примаковым, который в худшие времена сохранил министерство иностранных дел, сумел получить достаточно денег и не дал его развалить. И еще одно - "Росатом". Это великолепные институты. Почему эти люди в Соединенных Штатах даже на долю секунды могут подумать о том, чтобы развалить такие великолепные человеческие достижения? Почему? Они что, дьяволы на земле? Я этого не понимаю. Я думаю, что они дьяволы. Я не думаю, что они люди", - отметил Шиптон.