https://ria.ru/20241030/microsoft--1980820105.html

Microsoft выступила с обвинением в адрес якобы российских хакеров

Microsoft выступила с обвинением в адрес якобы российских хакеров - РИА Новости, 30.10.2024

Microsoft выступила с обвинением в адрес якобы российских хакеров

Компания Microsoft обвинила хакерскую группировку Midnight Blizzard, якобы связанную с российской разведкой, в активизации кампании по рассылке фишинговых писем РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T04:25

2024-10-30T04:25

2024-10-30T04:44

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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Компания Microsoft обвинила хакерскую группировку Midnight Blizzard, якобы связанную с российской разведкой, в активизации кампании по рассылке фишинговых писем американским чиновникам с 22 октября. "С 22 октября 2024 года Microsoft Threat Intelligence зафиксировала, что российская Midnight Blizzard рассылает серию адресных фишинговых писем лицам из правительственных, академических, оборонных, неправительственных организаций и других секторов", - говорится в блоге компании. Письма, направленные на сбор разведданных, были направлены более тысяче пользователей из 100 организаций. Фишинговая деятельность также была зафиксирована компанией Amazon и группой реагирования на компьютерные ЧС Украины. Microsoft указывает на то, что ранее власти США и Великобритании заявили, что Midnight Blizzard якобы связана с российской разведкой.Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивается в ход президентских выборов в США, Москва готова работать с любым президентом, за которого проголосуют американцы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявлял, что РФ не вмешивалась раньше и не вмешивается сейчас во внутриполитические процессы США.Кроме того, Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.

https://ria.ru/20241013/khakery-1977789841.html

https://ria.ru/20241011/khaker-1977672786.html

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