https://ria.ru/20241030/mchs-1980816710.html

Россиянам озвучили алгоритм действий при воздушной тревоге

Россиянам озвучили алгоритм действий при воздушной тревоге - РИА Новости, 30.10.2024

Россиянам озвучили алгоритм действий при воздушной тревоге

При получение сигнала "Воздушная тревога" необходимо немедленно укрыться в ближайшем защитном сооружении, например, в убежище, подземном переходе или... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T02:50

2024-10-30T02:50

2024-10-30T05:57

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578591538_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_d364daa60e23f4aa2a0ac479ed12d501.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. При получение сигнала "Воздушная тревога" необходимо немедленно укрыться в ближайшем защитном сооружении, например, в убежище, подземном переходе или противорадиационном укрытии, рекомендует МЧС России. ""Воздушная тревога" — этот сигнал предупреждает население о непосредственной угрозе нападения противника. Подается по радиотрансляционным сетям, радиовещательным станциям и телевизионным приемникам путем передачи текста об опасности и информации о действиях населения", — говорится в памятке "Сигнал "Воздушная тревога", размещенной на сайте министерства. Спасатели советуют, покидая жилище, взять с собой личные документы, продукты и воду. Нужно также отключить потребляющие электроэнергию приборы, воду, газ; плотно закрыть окна и вентиляционные устройства и укрыться в ближайшем защитном сооружении. Это может быть убежище, противорадиационное укрытие или любое заглубленное сооружение — подвал, погреб, цокольное помещение здания, а также подземные стоянки, тоннели и переходы. "Если сигнал тревоги застал на рабочем месте, действуйте согласно инструкции, предусматривающей немедленное прекращение работ с безаварийной остановкой оборудования и переводом процессов непрерывного цикла на безопасный режим работы, с последующим убытием в ближайшее защитное сооружение или в заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства", — отмечается в памятке. В случае нахождения в общественном месте нужно действовать по указанию администрации, охраны или полиции.

https://ria.ru/20240822/shkoly-1967809576.html

https://ria.ru/20241022/mchs-1979308937.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия