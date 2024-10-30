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Россиянам озвучили алгоритм действий при воздушной тревоге - РИА Новости, 30.10.2024
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02:50 30.10.2024 (обновлено: 05:57 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/mchs-1980816710.html
Россиянам озвучили алгоритм действий при воздушной тревоге
Россиянам озвучили алгоритм действий при воздушной тревоге - РИА Новости, 30.10.2024
Россиянам озвучили алгоритм действий при воздушной тревоге
При получение сигнала "Воздушная тревога" необходимо немедленно укрыться в ближайшем защитном сооружении, например, в убежище, подземном переходе или... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T02:50
2024-10-30T05:57
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. При получение сигнала "Воздушная тревога" необходимо немедленно укрыться в ближайшем защитном сооружении, например, в убежище, подземном переходе или противорадиационном укрытии, рекомендует МЧС России. ""Воздушная тревога" — этот сигнал предупреждает население о непосредственной угрозе нападения противника. Подается по радиотрансляционным сетям, радиовещательным станциям и телевизионным приемникам путем передачи текста об опасности и информации о действиях населения", — говорится в памятке "Сигнал "Воздушная тревога", размещенной на сайте министерства. Спасатели советуют, покидая жилище, взять с собой личные документы, продукты и воду. Нужно также отключить потребляющие электроэнергию приборы, воду, газ; плотно закрыть окна и вентиляционные устройства и укрыться в ближайшем защитном сооружении. Это может быть убежище, противорадиационное укрытие или любое заглубленное сооружение — подвал, погреб, цокольное помещение здания, а также подземные стоянки, тоннели и переходы. "Если сигнал тревоги застал на рабочем месте, действуйте согласно инструкции, предусматривающей немедленное прекращение работ с безаварийной остановкой оборудования и переводом процессов непрерывного цикла на безопасный режим работы, с последующим убытием в ближайшее защитное сооружение или в заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства", — отмечается в памятке. В случае нахождения в общественном месте нужно действовать по указанию администрации, охраны или полиции.
https://ria.ru/20240822/shkoly-1967809576.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Россиянам озвучили алгоритм действий при воздушной тревоге

МЧС: при сигнале "Воздушная тревога" нужно срочно укрыться в защитном сооружении

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗащитное сооружение гражданской обороны
Защитное сооружение гражданской обороны - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. При получение сигнала "Воздушная тревога" необходимо немедленно укрыться в ближайшем защитном сооружении, например, в убежище, подземном переходе или противорадиационном укрытии, рекомендует МЧС России.
""Воздушная тревога" — этот сигнал предупреждает население о непосредственной угрозе нападения противника. Подается по радиотрансляционным сетям, радиовещательным станциям и телевизионным приемникам путем передачи текста об опасности и информации о действиях населения", — говорится в памятке "Сигнал "Воздушная тревога", размещенной на сайте министерства.
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Спасатели советуют, покидая жилище, взять с собой личные документы, продукты и воду. Нужно также отключить потребляющие электроэнергию приборы, воду, газ; плотно закрыть окна и вентиляционные устройства и укрыться в ближайшем защитном сооружении. Это может быть убежище, противорадиационное укрытие или любое заглубленное сооружение — подвал, погреб, цокольное помещение здания, а также подземные стоянки, тоннели и переходы.
"Если сигнал тревоги застал на рабочем месте, действуйте согласно инструкции, предусматривающей немедленное прекращение работ с безаварийной остановкой оборудования и переводом процессов непрерывного цикла на безопасный режим работы, с последующим убытием в ближайшее защитное сооружение или в заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства", — отмечается в памятке.
В случае нахождения в общественном месте нужно действовать по указанию администрации, охраны или полиции.
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