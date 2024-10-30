https://ria.ru/20241030/matvienko-1980879871.html

Матвиенко рассказала о давлении на россиян за рубежом

Матвиенко рассказала о давлении на россиян за рубежом - РИА Новости, 30.10.2024

Матвиенко рассказала о давлении на россиян за рубежом

На российских соотечественников за рубежом в недружественных странах оказывается колоссальное давление, это связано с неудачами Запада и на поле боя, и в... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:02

2024-10-30T12:02

2024-10-30T12:03

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прибалтика

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. На российских соотечественников за рубежом в недружественных странах оказывается колоссальное давление, это связано с неудачами Запада и на поле боя, и в дипломатии, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Мы хорошо понимаем, что последние годы объединения соотечественников в недружественных России странах находятся под колоссальным давлением. Вам приходится отстаивать элементарные, базовые права на образование, свободу объединений и вероисповедания, на использование родного языка", - сказала спикер на открытии VIII Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом. И это происходит в тех странах, где больше всего говорят о демократии, уважении и соблюдении прав человека, отметила сенатор. "Организации соотечественников пытаются расколоть, закрыть, запугать, всячески мешают их нормальной работе", - подчеркнула она. По словам Матвиенко, "дело доходит даже до вопиющих вещей, когда власти Туманного Альбиона и стран Прибалтики открыто заявляют о необходимости принудительной депортации людей с российскими корнями". По мнению политика, причины понятны. "Они связаны с тем, что нашим недругам никак не удаётся победить Россию - ни на поле боя, ни в дипломатии. И хочу вас заверить: не удастся никогда", - заключила спикер. -

https://ria.ru/20240329/spch-1936686804.html

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россия, прибалтика, валентина матвиенко, совет федерации рф, политика