https://ria.ru/20241030/matvienko-1980872132.html

Матвиенко поддержала медиагруппу "Россия сегодня"

Матвиенко поддержала медиагруппу "Россия сегодня" - РИА Новости, 30.10.2024

Матвиенко поддержала медиагруппу "Россия сегодня"

Медиагруппа "Россия сегодня" является большим подспорьем в деле обеспечения российских соотечественников правдивой и объективной информацией, заявила... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T11:46

2024-10-30T11:46

2024-10-30T11:46

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" является большим подспорьем в деле обеспечения российских соотечественников правдивой и объективной информацией, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "В условиях враждебной к России информационной повестки мы должны обеспечивать права наших соотечественников на получение правдивой и объективной информации о событиях в России и за рубежом. Большим подспорьем здесь выступает деятельность российских СМИ, таких как медиагруппа "Россия сегодня" и входящих в неё организаций, которые стремятся находить новые формы вещания", - сказала Матвиенко в ходе церемонии открытия VIII Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом. По словам политика, российские СМИ обеспечивают достоверной информацией, создавая отечественные видеохостинги, мессенджеры и приложения, которые доступны всем, "кто интересуется происходящим у нас в стране и в мире". "Наш святой долг помогать тем, кто хочет вернуться в Россию и уже здесь получать образование, реализовывать себя и развивать свои таланты. Нам важно услышать ваше мнение – какие дополнительные механизмы необходимы, что нужно донастроить и доработать в этом направлении. Рассчитываю, что мы об этом предметно поговорим", - резюмировала она.

https://ria.ru/20240919/simonyan-1973706782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, валентина матвиенко, совет федерации рф