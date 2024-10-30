Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко поддержала медиагруппу "Россия сегодня" - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/matvienko-1980872132.html
Матвиенко поддержала медиагруппу "Россия сегодня"
Матвиенко поддержала медиагруппу "Россия сегодня" - РИА Новости, 30.10.2024
Матвиенко поддержала медиагруппу "Россия сегодня"
Медиагруппа "Россия сегодня" является большим подспорьем в деле обеспечения российских соотечественников правдивой и объективной информацией, заявила... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T11:46
2024-10-30T11:46
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980861882_0:187:3153:1961_1920x0_80_0_0_30178740d5059a0ccddfc118974d76e2.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" является большим подспорьем в деле обеспечения российских соотечественников правдивой и объективной информацией, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "В условиях враждебной к России информационной повестки мы должны обеспечивать права наших соотечественников на получение правдивой и объективной информации о событиях в России и за рубежом. Большим подспорьем здесь выступает деятельность российских СМИ, таких как медиагруппа "Россия сегодня" и входящих в неё организаций, которые стремятся находить новые формы вещания", - сказала Матвиенко в ходе церемонии открытия VIII Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом. По словам политика, российские СМИ обеспечивают достоверной информацией, создавая отечественные видеохостинги, мессенджеры и приложения, которые доступны всем, "кто интересуется происходящим у нас в стране и в мире". "Наш святой долг помогать тем, кто хочет вернуться в Россию и уже здесь получать образование, реализовывать себя и развивать свои таланты. Нам важно услышать ваше мнение – какие дополнительные механизмы необходимы, что нужно донастроить и доработать в этом направлении. Рассчитываю, что мы об этом предметно поговорим", - резюмировала она.
https://ria.ru/20240919/simonyan-1973706782.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980861882_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6bc7cef5d85632ff3a69c6c96eba8a9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко поддержала медиагруппу "Россия сегодня"

Матвиенко: "Россия сегодня" обеспечивает права россиян на правдивую информацию

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на VIII Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на VIII Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на VIII Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" является большим подспорьем в деле обеспечения российских соотечественников правдивой и объективной информацией, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"В условиях враждебной к России информационной повестки мы должны обеспечивать права наших соотечественников на получение правдивой и объективной информации о событиях в России и за рубежом. Большим подспорьем здесь выступает деятельность российских СМИ, таких как медиагруппа "Россия сегодня" и входящих в неё организаций, которые стремятся находить новые формы вещания", - сказала Матвиенко в ходе церемонии открытия VIII Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом.
По словам политика, российские СМИ обеспечивают достоверной информацией, создавая отечественные видеохостинги, мессенджеры и приложения, которые доступны всем, "кто интересуется происходящим у нас в стране и в мире".
"Наш святой долг помогать тем, кто хочет вернуться в Россию и уже здесь получать образование, реализовывать себя и развивать свои таланты. Нам важно услышать ваше мнение – какие дополнительные механизмы необходимы, что нужно донастроить и доработать в этом направлении. Рассчитываю, что мы об этом предметно поговорим", - резюмировала она.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Матвиенко назвала Симоньян талантливым человеком с крепким стержнем
19 сентября, 18:31
 
РоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала