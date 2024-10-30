https://ria.ru/20241030/matvienko-1980872132.html
Матвиенко поддержала медиагруппу "Россия сегодня"
Матвиенко поддержала медиагруппу "Россия сегодня" - РИА Новости, 30.10.2024
Матвиенко поддержала медиагруппу "Россия сегодня"
Медиагруппа "Россия сегодня" является большим подспорьем в деле обеспечения российских соотечественников правдивой и объективной информацией, заявила... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T11:46
2024-10-30T11:46
2024-10-30T11:46
россия
валентина матвиенко
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" является большим подспорьем в деле обеспечения российских соотечественников правдивой и объективной информацией, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "В условиях враждебной к России информационной повестки мы должны обеспечивать права наших соотечественников на получение правдивой и объективной информации о событиях в России и за рубежом. Большим подспорьем здесь выступает деятельность российских СМИ, таких как медиагруппа "Россия сегодня" и входящих в неё организаций, которые стремятся находить новые формы вещания", - сказала Матвиенко в ходе церемонии открытия VIII Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом. По словам политика, российские СМИ обеспечивают достоверной информацией, создавая отечественные видеохостинги, мессенджеры и приложения, которые доступны всем, "кто интересуется происходящим у нас в стране и в мире". "Наш святой долг помогать тем, кто хочет вернуться в Россию и уже здесь получать образование, реализовывать себя и развивать свои таланты. Нам важно услышать ваше мнение – какие дополнительные механизмы необходимы, что нужно донастроить и доработать в этом направлении. Рассчитываю, что мы об этом предметно поговорим", - резюмировала она.
https://ria.ru/20240919/simonyan-1973706782.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко поддержала медиагруппу "Россия сегодня"
Матвиенко: "Россия сегодня" обеспечивает права россиян на правдивую информацию
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" является большим подспорьем в деле обеспечения российских соотечественников правдивой и объективной информацией, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"В условиях враждебной к России
информационной повестки мы должны обеспечивать права наших соотечественников на получение правдивой и объективной информации о событиях в России и за рубежом. Большим подспорьем здесь выступает деятельность российских СМИ, таких как медиагруппа "Россия сегодня" и входящих в неё организаций, которые стремятся находить новые формы вещания", - сказала Матвиенко в ходе церемонии открытия VIII Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом.
По словам политика, российские СМИ обеспечивают достоверной информацией, создавая отечественные видеохостинги, мессенджеры и приложения, которые доступны всем, "кто интересуется происходящим у нас в стране и в мире".
"Наш святой долг помогать тем, кто хочет вернуться в Россию и уже здесь получать образование, реализовывать себя и развивать свои таланты. Нам важно услышать ваше мнение – какие дополнительные механизмы необходимы, что нужно донастроить и доработать в этом направлении. Рассчитываю, что мы об этом предметно поговорим", - резюмировала она.