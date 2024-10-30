Улицы Марселя завалило горами мусора, сообщили СМИ
France 3: на улицах Марселя скопились горы мусора из-за забастовки уборщиков
Обзорный вид Марселя со стадионом "Велодром". Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 окт - РИА Новости. В ряде районов второго по численности населения французского города Марселя уже несколько дней не вывозят мусор из-за забастовки уборщиков, из-за чего на улицах образовались горы отходов, сообщает телеканал France 3.
Уже несколько дней сотрудники частной компании по уборке мусора бастуют из-за разногласий с руководством. Они жалуются на плохие условия труда — нехватку сотрудников и оборудования. Как видно на кадрах телеканала, в некоторых районах города, включая 3-й и 14-й округа, на улицах скопились горы мусора.
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Во вторник власти города были вынуждены разместить на улицах десяток больших мусорных контейнеров, чтобы отходы из-за переполненных урн перестали складывать прямо на тротуарах. Власти отметили при этом, что не могут вмешиваться в конфликты внутри частного предприятия.
Работники выразили намерение продолжать забастовку до удовлетворения выдвинутых ими условий. Сообщается, что руководство компании Veolia, отвечающей за вывоз мусора в данных округах, согласилось их принять и начать переговоры.
В 2023 году на фоне протестов против пенсионной реформы в Париже несколько недель бастовали уборщики мусора. Забастовка привела к тому, что за несколько недель на улицах города скопилось более 10 тысяч тонн отходов. В сети начали распространяться коллажи с изображением президента Франции Эммануэля Макрона на фоне гор мусора, а хэштег "МакронМусор" занял лидирующее место в трендах французского Х.
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