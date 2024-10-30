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Ливан призвал мировое сообщество предотвратить удары Израиля по Баальбеку - РИА Новости, 30.10.2024
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16:27 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/livan-1980954652.html
Ливан призвал мировое сообщество предотвратить удары Израиля по Баальбеку
Ливан призвал мировое сообщество предотвратить удары Израиля по Баальбеку - РИА Новости, 30.10.2024
Ливан призвал мировое сообщество предотвратить удары Израиля по Баальбеку
Мировое сообщество и ЮНЕСКО, в частности, обязаны предпринять оперативные меры для предотвращения израильских ударов по древнеримскому храмовому комплексу в... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T16:27
2024-10-30T16:27
в мире
ливан
израиль
париж
наджиб микати
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БЕЙРУТ, 30 окт - РИА Новости. Мировое сообщество и ЮНЕСКО, в частности, обязаны предпринять оперативные меры для предотвращения израильских ударов по древнеримскому храмовому комплексу в Баальбеке на востоке Ливана, заявил министр культуры во временном правительстве страны Мохамад Муртада, обращаясь к СБ ООН. "Если осталась совесть в этом мире, пусть препятствуют Израилю в его намерении нанести удары храмовый комплекс в Баальбеке, который представляет собой мировую культурную ценность, входящую в список культурного наследия ЮНЕСКО. Это касается не только Ливана, но и всего человечества", - цитирует слова Муртада ливанское национальное агентство NNA. Министр обратился к постоянному представителю Ливана при ЮНЕСКО в Париже с требованием в экстренном порядке направить жалобы в организацию и провести необходимые переговоры с целью предотвратить удары по комплексу в Баальбеке. Также министр культуры провел внеплановые переговоры со спикером парламента Ливана Набихом Берри и исполняющим обязанности премьер-министра Наджибом Микати. Ранее представитель армии Израиля Авичай Адраи на своей странице в соцсети Х призвал жителей города Баальбек немедленно покинуть свои дома в связи с готовностью израильской авиации нанести удары по предполагаемым объектам "Хезболлах" в городе. Баальбек является крупнейшим римским храмовым комплексом, сохранившимся до наших дней, и главной достопримечательностью современного Ливана. Комплекс включает в себя три основных храма, расположенных на исторической территории рядом с центром современного города Баальбек.
https://ria.ru/20240924/tsakhal-1974427238.html
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в мире, ливан, израиль, париж, наджиб микати, юнеско, оон, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Париж, Наджиб Микати, ЮНЕСКО, ООН, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Ливан призвал мировое сообщество предотвратить удары Израиля по Баальбеку

Муртада призвал принять меры для предотвращения ударов Израиля по Баальбеку

© flickr.com/upyernozБаальбек, храм Вакха
Баальбек, храм Вакха - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© flickr.com/upyernoz
Баальбек, храм Вакха. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 30 окт - РИА Новости. Мировое сообщество и ЮНЕСКО, в частности, обязаны предпринять оперативные меры для предотвращения израильских ударов по древнеримскому храмовому комплексу в Баальбеке на востоке Ливана, заявил министр культуры во временном правительстве страны Мохамад Муртада, обращаясь к СБ ООН.
"Если осталась совесть в этом мире, пусть препятствуют Израилю в его намерении нанести удары храмовый комплекс в Баальбеке, который представляет собой мировую культурную ценность, входящую в список культурного наследия ЮНЕСКО. Это касается не только Ливана, но и всего человечества", - цитирует слова Муртада ливанское национальное агентство NNA.
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Министр обратился к постоянному представителю Ливана при ЮНЕСКО в Париже с требованием в экстренном порядке направить жалобы в организацию и провести необходимые переговоры с целью предотвратить удары по комплексу в Баальбеке.
Также министр культуры провел внеплановые переговоры со спикером парламента Ливана Набихом Берри и исполняющим обязанности премьер-министра Наджибом Микати.
Ранее представитель армии Израиля Авичай Адраи на своей странице в соцсети Х призвал жителей города Баальбек немедленно покинуть свои дома в связи с готовностью израильской авиации нанести удары по предполагаемым объектам "Хезболлах" в городе.
Баальбек является крупнейшим римским храмовым комплексом, сохранившимся до наших дней, и главной достопримечательностью современного Ливана. Комплекс включает в себя три основных храма, расположенных на исторической территории рядом с центром современного города Баальбек.
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