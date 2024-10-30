https://ria.ru/20241030/livan-1980954652.html

Ливан призвал мировое сообщество предотвратить удары Израиля по Баальбеку

Ливан призвал мировое сообщество предотвратить удары Израиля по Баальбеку - РИА Новости, 30.10.2024

Ливан призвал мировое сообщество предотвратить удары Израиля по Баальбеку

Мировое сообщество и ЮНЕСКО, в частности, обязаны предпринять оперативные меры для предотвращения израильских ударов по древнеримскому храмовому комплексу в... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T16:27

2024-10-30T16:27

2024-10-30T16:27

в мире

ливан

израиль

париж

наджиб микати

юнеско

оон

хезболла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40456/41/404564162_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_6f8b18a4af5687c550b51cffd9e3977a.jpg

БЕЙРУТ, 30 окт - РИА Новости. Мировое сообщество и ЮНЕСКО, в частности, обязаны предпринять оперативные меры для предотвращения израильских ударов по древнеримскому храмовому комплексу в Баальбеке на востоке Ливана, заявил министр культуры во временном правительстве страны Мохамад Муртада, обращаясь к СБ ООН. "Если осталась совесть в этом мире, пусть препятствуют Израилю в его намерении нанести удары храмовый комплекс в Баальбеке, который представляет собой мировую культурную ценность, входящую в список культурного наследия ЮНЕСКО. Это касается не только Ливана, но и всего человечества", - цитирует слова Муртада ливанское национальное агентство NNA. Министр обратился к постоянному представителю Ливана при ЮНЕСКО в Париже с требованием в экстренном порядке направить жалобы в организацию и провести необходимые переговоры с целью предотвратить удары по комплексу в Баальбеке. Также министр культуры провел внеплановые переговоры со спикером парламента Ливана Набихом Берри и исполняющим обязанности премьер-министра Наджибом Микати. Ранее представитель армии Израиля Авичай Адраи на своей странице в соцсети Х призвал жителей города Баальбек немедленно покинуть свои дома в связи с готовностью израильской авиации нанести удары по предполагаемым объектам "Хезболлах" в городе. Баальбек является крупнейшим римским храмовым комплексом, сохранившимся до наших дней, и главной достопримечательностью современного Ливана. Комплекс включает в себя три основных храма, расположенных на исторической территории рядом с центром современного города Баальбек.

https://ria.ru/20240924/tsakhal-1974427238.html

https://ria.ru/20241022/gibel-1979440929.html

ливан

израиль

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, израиль, париж, наджиб микати, юнеско, оон, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024