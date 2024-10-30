https://ria.ru/20241030/livan-1980942326.html

Жители Баальбека в Ливане эвакуируются после предупреждения ЦАХАЛ

Жители Баальбека в Ливане эвакуируются после предупреждения ЦАХАЛ - РИА Новости, 30.10.2024

Жители Баальбека в Ливане эвакуируются после предупреждения ЦАХАЛ

Тысячи жителей города Баальбек на востоке Ливана в спешном порядке покидают свои дома после предупреждения израильской армии (ЦАХАЛ) нанести удары по жилым... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T15:47

2024-10-30T15:47

2024-10-30T15:47

в мире

израиль

ливан

бейрут

хезболла

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974410267_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_175ed3bb4ffe1b9d297494dfc4087aae.jpg

БЕЙРУТ, 30 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Тысячи жителей города Баальбек на востоке Ливана в спешном порядке покидают свои дома после предупреждения израильской армии (ЦАХАЛ) нанести удары по жилым кварталам населенного пункта, рассказали РИА Новости местные жители. Ранее представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи на своей странице в соцсети Х призвал жителей города Баальбек немедленно покинуть свои дома в связи с готовностью израильской авиации нанести удары по предполагаемым объектам "Хезболлах" в городе. "Сейчас из Баальбека в сторону Бейрута многокилометровая пробка из машин. Тысячи людей пытаются покинуть город до того, как Израиль начнет бомбить", - рассказал собеседник агентства. По словам местного жителя, после появления сообщения Адраи спасатели через громкоговорители в своих машинах, с минаретов мечетей и церквей стали призывать граждан немедленно уйти из города. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241005/evakuatsiya-1976466021.html

https://ria.ru/20241007/obekty-1976861094.html

израиль

ливан

бейрут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024