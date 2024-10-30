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Жители Баальбека в Ливане эвакуируются после предупреждения ЦАХАЛ - РИА Новости, 30.10.2024
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15:47 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/livan-1980942326.html
Жители Баальбека в Ливане эвакуируются после предупреждения ЦАХАЛ
Жители Баальбека в Ливане эвакуируются после предупреждения ЦАХАЛ - РИА Новости, 30.10.2024
Жители Баальбека в Ливане эвакуируются после предупреждения ЦАХАЛ
Тысячи жителей города Баальбек на востоке Ливана в спешном порядке покидают свои дома после предупреждения израильской армии (ЦАХАЛ) нанести удары по жилым... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T15:47
2024-10-30T15:47
в мире
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БЕЙРУТ, 30 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Тысячи жителей города Баальбек на востоке Ливана в спешном порядке покидают свои дома после предупреждения израильской армии (ЦАХАЛ) нанести удары по жилым кварталам населенного пункта, рассказали РИА Новости местные жители. Ранее представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи на своей странице в соцсети Х призвал жителей города Баальбек немедленно покинуть свои дома в связи с готовностью израильской авиации нанести удары по предполагаемым объектам "Хезболлах" в городе. "Сейчас из Баальбека в сторону Бейрута многокилометровая пробка из машин. Тысячи людей пытаются покинуть город до того, как Израиль начнет бомбить", - рассказал собеседник агентства. По словам местного жителя, после появления сообщения Адраи спасатели через громкоговорители в своих машинах, с минаретов мечетей и церквей стали призывать граждан немедленно уйти из города. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241005/evakuatsiya-1976466021.html
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в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Жители Баальбека в Ливане эвакуируются после предупреждения ЦАХАЛ

Жители Баальбека в спешном порядке покидают свои дома после предупреждения ЦАХАЛ

© AP Photo / Hassan AmmarБеженцы из Ливана
Беженцы из Ливана - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Беженцы из Ливана . Архивное фото
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БЕЙРУТ, 30 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Тысячи жителей города Баальбек на востоке Ливана в спешном порядке покидают свои дома после предупреждения израильской армии (ЦАХАЛ) нанести удары по жилым кварталам населенного пункта, рассказали РИА Новости местные жители.
Ранее представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи на своей странице в соцсети Х призвал жителей города Баальбек немедленно покинуть свои дома в связи с готовностью израильской авиации нанести удары по предполагаемым объектам "Хезболлах" в городе.
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"Сейчас из Баальбека в сторону Бейрута многокилометровая пробка из машин. Тысячи людей пытаются покинуть город до того, как Израиль начнет бомбить", - рассказал собеседник агентства.
По словам местного жителя, после появления сообщения Адраи спасатели через громкоговорители в своих машинах, с минаретов мечетей и церквей стали призывать граждан немедленно уйти из города.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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В миреИзраильЛиванБейрутХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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