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Губернатор Ленобласти вручил медали за мужество шестерым детям-героям - РИА Новости, 30.10.2024
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Ленинградская область
 
17:59 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/lenoblast-1980979983.html
Губернатор Ленобласти вручил медали за мужество шестерым детям-героям
Губернатор Ленобласти вручил медали за мужество шестерым детям-героям - РИА Новости, 30.10.2024
Губернатор Ленобласти вручил медали за мужество шестерым детям-героям
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил памятные медали Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации "За проявленное... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T17:59
2024-10-30T17:59
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил памятные медали Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации "За проявленное мужество" детям-героям, сообщает пресс-служба правительства региона. "Есть такая фраза: "В жизни всегда есть место подвигу". Но когда подвиг совершают люди в детском возрасте или в возрасте ещё достаточно молодом, это важно вдвойне и втройне. Для нас очень важно, что таких детей, кто сегодня имеет внутренний стержень, готовность в критический момент принять очень быстро единственное правильное решение, в стране очень много. И ваши поступки заслуживают того, чтобы о них все знали", - сказал Дрозденко. Вместе с главой региона награды вручал сенатор Российской Федерации – представитель от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области Сергей Перминов. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, всего было вручено 6 памятных медалей. Их получили: 14-летний Николай Цветков за спасение женщины из ледяной воды в апреле этого года, 16-летний Кирилл Добрынин, который, услышав крики о помощи тонувшего подростка, бросился в воду и вытащил его, а до приезда скорой помощи оказывал первую медицинскую помощь. А также 14-летний Максим Косырев и 16-летний Глеб Чубиков, которые гуляли в парке, когда увидели, что автобус резко остановился, из него выбежал пассажир, а за ним водитель автобуса. Ребята побежали за ними и задержали нарушителя, а потом дождались приезда полиции. Выяснилось, что злоумышленник украл у водителя выручку и пытался скрыться. Также медали "За мужество" были вручены двоюродным сестрам 16-летней Стефании Архангельской и Маргарите Воробьевой. Они в январе этого года проснулись от едкого запаха гари в своем доме, при помощи фонарика на телефоне спустились на 1-й этаж, разбудили младшую сестру и двух бабушек и помогли им эвакуироваться из дома. Благодаря им удалось избежать человеческих жертв.
https://ria.ru/20241017/lenoblast-1978609025.html
https://ria.ru/20241011/lenoblast-1977675112.html
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Ленинградская область

Губернатор Ленобласти вручил медали за мужество шестерым детям-героям

© Фото : Александр Дрозденко/TelegramУдостоверения и памятные медали Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации "За проявленное мужество"
Удостоверения и памятные медали Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации За проявленное мужество - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : Александр Дрозденко/Telegram
Удостоверения и памятные медали Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации "За проявленное мужество"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил памятные медали Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации "За проявленное мужество" детям-героям, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Есть такая фраза: "В жизни всегда есть место подвигу". Но когда подвиг совершают люди в детском возрасте или в возрасте ещё достаточно молодом, это важно вдвойне и втройне. Для нас очень важно, что таких детей, кто сегодня имеет внутренний стержень, готовность в критический момент принять очень быстро единственное правильное решение, в стране очень много. И ваши поступки заслуживают того, чтобы о них все знали", - сказал Дрозденко.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Глава Ленобласти рассказал о результатах внедрения нацпроекта
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Вместе с главой региона награды вручал сенатор Российской Федерации – представитель от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области Сергей Перминов.
Как рассказали в пресс-службе областного правительства, всего было вручено 6 памятных медалей. Их получили: 14-летний Николай Цветков за спасение женщины из ледяной воды в апреле этого года, 16-летний Кирилл Добрынин, который, услышав крики о помощи тонувшего подростка, бросился в воду и вытащил его, а до приезда скорой помощи оказывал первую медицинскую помощь. А также 14-летний Максим Косырев и 16-летний Глеб Чубиков, которые гуляли в парке, когда увидели, что автобус резко остановился, из него выбежал пассажир, а за ним водитель автобуса. Ребята побежали за ними и задержали нарушителя, а потом дождались приезда полиции. Выяснилось, что злоумышленник украл у водителя выручку и пытался скрыться.
Также медали "За мужество" были вручены двоюродным сестрам 16-летней Стефании Архангельской и Маргарите Воробьевой. Они в январе этого года проснулись от едкого запаха гари в своем доме, при помощи фонарика на телефоне спустились на 1-й этаж, разбудили младшую сестру и двух бабушек и помогли им эвакуироваться из дома. Благодаря им удалось избежать человеческих жертв.
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Губернатор Ленобласти вручил многодетной семье ключи от микроавтобуса
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