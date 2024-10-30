https://ria.ru/20241030/lenoblast-1980979983.html

Губернатор Ленобласти вручил медали за мужество шестерым детям-героям

Губернатор Ленобласти вручил медали за мужество шестерым детям-героям - РИА Новости, 30.10.2024

Губернатор Ленобласти вручил медали за мужество шестерым детям-героям

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил памятные медали Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации "За проявленное... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T17:59

2024-10-30T17:59

2024-10-30T17:59

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил памятные медали Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации "За проявленное мужество" детям-героям, сообщает пресс-служба правительства региона. "Есть такая фраза: "В жизни всегда есть место подвигу". Но когда подвиг совершают люди в детском возрасте или в возрасте ещё достаточно молодом, это важно вдвойне и втройне. Для нас очень важно, что таких детей, кто сегодня имеет внутренний стержень, готовность в критический момент принять очень быстро единственное правильное решение, в стране очень много. И ваши поступки заслуживают того, чтобы о них все знали", - сказал Дрозденко. Вместе с главой региона награды вручал сенатор Российской Федерации – представитель от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области Сергей Перминов. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, всего было вручено 6 памятных медалей. Их получили: 14-летний Николай Цветков за спасение женщины из ледяной воды в апреле этого года, 16-летний Кирилл Добрынин, который, услышав крики о помощи тонувшего подростка, бросился в воду и вытащил его, а до приезда скорой помощи оказывал первую медицинскую помощь. А также 14-летний Максим Косырев и 16-летний Глеб Чубиков, которые гуляли в парке, когда увидели, что автобус резко остановился, из него выбежал пассажир, а за ним водитель автобуса. Ребята побежали за ними и задержали нарушителя, а потом дождались приезда полиции. Выяснилось, что злоумышленник украл у водителя выручку и пытался скрыться. Также медали "За мужество" были вручены двоюродным сестрам 16-летней Стефании Архангельской и Маргарите Воробьевой. Они в январе этого года проснулись от едкого запаха гари в своем доме, при помощи фонарика на телефоне спустились на 1-й этаж, разбудили младшую сестру и двух бабушек и помогли им эвакуироваться из дома. Благодаря им удалось избежать человеческих жертв.

https://ria.ru/20241017/lenoblast-1978609025.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов