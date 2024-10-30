https://ria.ru/20241030/kuzbass-1980888641.html

В Кузбассе приняли закон, позволяющий усыплять бездомных животных

В Кузбассе приняли закон, позволяющий усыплять бездомных животных - РИА Новости, 30.10.2024

В Кузбассе приняли закон, позволяющий усыплять бездомных животных

Депутаты парламента Кузбасса приняли поправки к закону об обращении с животными, согласно которым теперь можно усыплять бездомных животных. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:31

2024-10-30T12:31

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КЕМЕРОВО, 30 окт — РИА Новости. Депутаты парламента Кузбасса приняли поправки к закону об обращении с животными, согласно которым теперь можно усыплять бездомных животных. Трансляция заседания велась на сайте парламента. Как доложил председатель комитета по экологии, энергетике, промышленной и аграрной политике Михаил Худяков, поправки учитывают постановление Конституционного суда, которое допускает усыпление безнадзорных животных в определенных случаях. Спикер парламента предложил принять законопроект во втором чтении с учетом таблиц и поправок. Депутаты проголосовали единогласно. Конституционный суд 18 июля принял постановление, в котором признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой, возможной только в случае их опасности для человека. В частности, если конкретное животное совершило нападение на человека, проявляет немотивированную агрессивность, болеет опасной болезнью или стало переносчиком ее возбудителя, а также если нужно прекратить непереносимые физические страдания нежизнеспособного животного. Усыплять животных следует гуманными методами, подчеркнули в КС.

https://ria.ru/20240924/zhivotnye-1974440285.html

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