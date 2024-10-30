https://ria.ru/20241030/kurs-1980911921.html

Решетников оценил влияние курса рубля на импорт и экспорт

Решетников оценил влияние курса рубля на импорт и экспорт - РИА Новости, 30.10.2024

Решетников оценил влияние курса рубля на импорт и экспорт

Влияние курса рубля на вопросы импорта не стоит переоценивать, сегодня на внешнюю торговлю России гораздо больше влияют логистика, ограничения, сложности с... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T14:10

2024-10-30T14:10

2024-10-30T14:10

экономика

россия

танзания

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

курс рубля

курс доллара

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ДАР-ЭС-САЛАМ, 30 окт - РИА Новости. Влияние курса рубля на вопросы импорта не стоит переоценивать, сегодня на внешнюю торговлю России гораздо больше влияют логистика, ограничения, сложности с расчетами, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на полях бизнес-форума в Танзании. "Я бы не переоценивал влияние курса на вопросы импорта и экспорта, потому что они определяются сейчас не только этим, а логистикой, ограничениями, расчетами. Эти факторы гораздо больше влияют на экспортно-импортные операции", - ответил Решетников на вопрос, нет ли рисков снижения импорта на фоне текущего ослабления рубля. Он отметил, что статистика внешней торговли "крайне сложная в силу того, что ее структура может меняться, потоки изменяются и так далее". "В целом мы исходим из того, что спрос на импорт есть, инвестиционный есть спрос, потребительский спрос есть и промежуточный спрос есть, потому что предприятия перестраивают цепочки поставок, здесь нормальный экономический механизм работает", - добавил он. По прогнозу Минэкономразвития, импорт в Россию в 2024 году составит 294,9 миллиарда долларов, экспорт - 427,6 миллиарда долларов. Профицит торгового баланса России по итогам года оценивается в 132,8 миллиарда долларов, он будет профицитным и в последующие годы. В 2025 году министерство ожидает, что экспорт увеличится до 445 миллиардов долларов, а импорт - до 321,9 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20241025/stavka-1980100194.html

https://ria.ru/20241013/ekonomika-1977766481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, танзания, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), курс рубля, курс доллара