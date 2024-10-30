https://ria.ru/20241030/kurs-1980911921.html
Решетников оценил влияние курса рубля на импорт и экспорт
Решетников оценил влияние курса рубля на импорт и экспорт - РИА Новости, 30.10.2024
Решетников оценил влияние курса рубля на импорт и экспорт
Влияние курса рубля на вопросы импорта не стоит переоценивать, сегодня на внешнюю торговлю России гораздо больше влияют логистика, ограничения, сложности с... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T14:10
2024-10-30T14:10
2024-10-30T14:10
экономика
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ДАР-ЭС-САЛАМ, 30 окт - РИА Новости. Влияние курса рубля на вопросы импорта не стоит переоценивать, сегодня на внешнюю торговлю России гораздо больше влияют логистика, ограничения, сложности с расчетами, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на полях бизнес-форума в Танзании. "Я бы не переоценивал влияние курса на вопросы импорта и экспорта, потому что они определяются сейчас не только этим, а логистикой, ограничениями, расчетами. Эти факторы гораздо больше влияют на экспортно-импортные операции", - ответил Решетников на вопрос, нет ли рисков снижения импорта на фоне текущего ослабления рубля. Он отметил, что статистика внешней торговли "крайне сложная в силу того, что ее структура может меняться, потоки изменяются и так далее". "В целом мы исходим из того, что спрос на импорт есть, инвестиционный есть спрос, потребительский спрос есть и промежуточный спрос есть, потому что предприятия перестраивают цепочки поставок, здесь нормальный экономический механизм работает", - добавил он. По прогнозу Минэкономразвития, импорт в Россию в 2024 году составит 294,9 миллиарда долларов, экспорт - 427,6 миллиарда долларов. Профицит торгового баланса России по итогам года оценивается в 132,8 миллиарда долларов, он будет профицитным и в последующие годы. В 2025 году министерство ожидает, что экспорт увеличится до 445 миллиардов долларов, а импорт - до 321,9 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20241025/stavka-1980100194.html
https://ria.ru/20241013/ekonomika-1977766481.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, танзания, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), курс рубля, курс доллара
Экономика, Россия, Танзания, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Курс рубля, Курс доллара
Решетников оценил влияние курса рубля на импорт и экспорт
Решетников призвал не переоценивать влияние курса рубля на импорт и экспорт
ДАР-ЭС-САЛАМ, 30 окт - РИА Новости. Влияние курса рубля на вопросы импорта не стоит переоценивать, сегодня на внешнюю торговлю России гораздо больше влияют логистика, ограничения, сложности с расчетами, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на полях бизнес-форума в Танзании.
"Я бы не переоценивал влияние курса на вопросы импорта и экспорта, потому что они определяются сейчас не только этим, а логистикой, ограничениями, расчетами. Эти факторы гораздо больше влияют на экспортно-импортные операции", - ответил Решетников на вопрос, нет ли рисков снижения импорта на фоне текущего ослабления рубля.
Он отметил, что статистика внешней торговли "крайне сложная в силу того, что ее структура может меняться, потоки изменяются и так далее".
"В целом мы исходим из того, что спрос на импорт есть, инвестиционный есть спрос, потребительский спрос есть и промежуточный спрос есть, потому что предприятия перестраивают цепочки поставок, здесь нормальный экономический механизм работает", - добавил он.
По прогнозу Минэкономразвития, импорт в Россию в 2024 году составит 294,9 миллиарда долларов, экспорт - 427,6 миллиарда долларов. Профицит торгового баланса России по итогам года оценивается в 132,8 миллиарда долларов, он будет профицитным и в последующие годы. В 2025 году министерство ожидает, что экспорт увеличится до 445 миллиардов долларов, а импорт - до 321,9 миллиарда долларов.