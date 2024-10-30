https://ria.ru/20241030/krym-1980863749.html

В Крыму десятилетняя девочка дискредитировала ВС России в Сети

В Крыму десятилетняя девочка дискредитировала ВС России в Сети - РИА Новости, 30.10.2024

В Крыму десятилетняя девочка дискредитировала ВС России в Сети

В крымском городе Саки десятилетнюю девочку уличили в дискредитации армии России, сообщает МВД по Республике Крым на своем сайте. "В ходе мониторинга социальных РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T11:36

2024-10-30T11:36

2024-10-30T11:40

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

саки (крым)

республика крым

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В крымском городе Саки десятилетнюю девочку уличили в дискредитации армии России, сообщает МВД по Республике Крым на своем сайте. "В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России "Сакский" выявили видео, содержание которого направлено на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации и осквернение Государственного флага России", — говорится в публикации. Отмечается, что учитывая возраст школьницы, к административной ответственности привлекут ее 38-летнюю мать.В отношении женщины составили административный протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

https://ria.ru/20240709/diskreditatsiya-1958632695.html

россия

саки (крым)

республика крым

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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), саки (крым), республика крым