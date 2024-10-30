В Крыму десятилетняя девочка дискредитировала ВС России в Сети
МВД: в Крыму 10-летняя девочка выложила видео с дискредитацией ВС РФ
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В крымском городе Саки десятилетнюю девочку уличили в дискредитации армии России, сообщает МВД по Республике Крым на своем сайте.
"В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России "Сакский" выявили видео, содержание которого направлено на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации и осквернение Государственного флага России", — говорится в публикации.
Отмечается, что учитывая возраст школьницы, к административной ответственности привлекут ее 38-летнюю мать.
В отношении женщины составили административный протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
"В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России "Сакский" выявили видео, содержание которого направлено на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации и осквернение Государственного флага России", — говорится в публикации.
Отмечается, что учитывая возраст школьницы, к административной ответственности привлекут ее 38-летнюю мать.
В отношении женщины составили административный протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.