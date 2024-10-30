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В Крыму десятилетняя девочка дискредитировала ВС России в Сети - РИА Новости, 30.10.2024
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11:36 30.10.2024 (обновлено: 11:40 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/krym-1980863749.html
В Крыму десятилетняя девочка дискредитировала ВС России в Сети
В Крыму десятилетняя девочка дискредитировала ВС России в Сети - РИА Новости, 30.10.2024
В Крыму десятилетняя девочка дискредитировала ВС России в Сети
В крымском городе Саки десятилетнюю девочку уличили в дискредитации армии России, сообщает МВД по Республике Крым на своем сайте. "В ходе мониторинга социальных РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T11:36
2024-10-30T11:40
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
саки (крым)
республика крым
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В крымском городе Саки десятилетнюю девочку уличили в дискредитации армии России, сообщает МВД по Республике Крым на своем сайте. "В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России "Сакский" выявили видео, содержание которого направлено на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации и осквернение Государственного флага России", — говорится в публикации. Отмечается, что учитывая возраст школьницы, к административной ответственности привлекут ее 38-летнюю мать.В отношении женщины составили административный протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
https://ria.ru/20240709/diskreditatsiya-1958632695.html
россия
саки (крым)
республика крым
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), саки (крым), республика крым
Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Саки (Крым), Республика Крым
В Крыму десятилетняя девочка дискредитировала ВС России в Сети

МВД: в Крыму 10-летняя девочка выложила видео с дискредитацией ВС РФ

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В крымском городе Саки десятилетнюю девочку уличили в дискредитации армии России, сообщает МВД по Республике Крым на своем сайте.

"В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России "Сакский" выявили видео, содержание которого направлено на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации и осквернение Государственного флага России", — говорится в публикации.

Отмечается, что учитывая возраст школьницы, к административной ответственности привлекут ее 38-летнюю мать.

В отношении женщины составили административный протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
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РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Саки (Крым)Республика Крым
 
 
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