https://ria.ru/20241030/krym-1980833971.html

В Крыму назвали поставки западного оружия Украине преступлением

В Крыму назвали поставки западного оружия Украине преступлением - РИА Новости, 30.10.2024

В Крыму назвали поставки западного оружия Украине преступлением

Сенатор от парламента Крыма Сергей Карякин заявил в интервью РИА Новости, что считает преступлением продолжающиеся поставки западного оружия Украине. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T09:03

2024-10-30T09:03

2024-10-30T09:03

специальная военная операция на украине

украина

россия

сергей карякин

сергей цеков

владимир путин

совет федерации рф

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Сенатор от парламента Крыма Сергей Карякин заявил в интервью РИА Новости, что считает преступлением продолжающиеся поставки западного оружия Украине. "Это разжигание войны. По сути, они становятся тоже стороной конфликта и берут на себя ответственность за то, что они поставляют оружие, что они поддерживают Украину. Я считаю, что это преступление", - сказал Карякин. В четверг депутаты государственного совета проголосовали за наделение Карякина полномочиями сенатора от государственного совета республики, а также приняли решение о досрочном прекращении его полномочий депутата регионального парламента. С 24 сентября 2014 г. членом Совета Федерации от законодательной власти республики являлся Сергей Цеков, его переизбирали в 2019 году. Цеков сложил полномочия 10 сентября 2024 года. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.

https://ria.ru/20241023/lyutyy-1979346765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, сергей карякин, сергей цеков, владимир путин, совет федерации рф, в мире