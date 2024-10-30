В Крыму назвали поставки западного оружия Украине преступлением
Сенатор от Крыма Карякин назвал поставки западного оружия Украине преступлением
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСенатор РФ, гроссмейстер Сергей Карякин во время интервью агентству РИА Новости
Сенатор РФ, гроссмейстер Сергей Карякин во время интервью агентству РИА Новости
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Сенатор от парламента Крыма Сергей Карякин заявил в интервью РИА Новости, что считает преступлением продолжающиеся поставки западного оружия Украине.
"Это разжигание войны. По сути, они становятся тоже стороной конфликта и берут на себя ответственность за то, что они поставляют оружие, что они поддерживают Украину. Я считаю, что это преступление", - сказал Карякин.
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В четверг депутаты государственного совета проголосовали за наделение Карякина полномочиями сенатора от государственного совета республики, а также приняли решение о досрочном прекращении его полномочий депутата регионального парламента. С 24 сентября 2014 г. членом Совета Федерации от законодательной власти республики являлся Сергей Цеков, его переизбирали в 2019 году. Цеков сложил полномочия 10 сентября 2024 года.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.
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