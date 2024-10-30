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В Кремле прокомментировали сообщения о переговорах с Украиной - РИА Новости, 30.10.2024
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12:47 30.10.2024 (обновлено: 12:48 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/kreml-1980892095.html
В Кремле прокомментировали сообщения о переговорах с Украиной
В Кремле прокомментировали сообщения о переговорах с Украиной - РИА Новости, 30.10.2024
В Кремле прокомментировали сообщения о переговорах с Украиной
Сейчас наблюдается очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реальности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:47
2024-10-30T12:48
россия
украина
дмитрий песков
катар
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Сейчас наблюдается очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реальности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Financial Times о якобы начале переговоров между Россией и Украиной о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре."Сейчас очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют, такие публикации допускают", - сказал Песков.Ранее британская газета сообщила, что Украина стремится к переговорам с Россией при посредничестве Катара о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, якобы идут переговоры в начальной стадии.
https://ria.ru/20241030/peskov-1980891040.html
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россия, украина, дмитрий песков, катар, в мире
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Катар, В мире
В Кремле прокомментировали сообщения о переговорах с Украиной

Песков: в сообщениях про переговоры РФ и Украины есть очень много вбросов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБашни Московского Кремля
Башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Сейчас наблюдается очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реальности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Financial Times о якобы начале переговоров между Россией и Украиной о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.
"Сейчас очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют, такие публикации допускают", - сказал Песков.
Ранее британская газета сообщила, что Украина стремится к переговорам с Россией при посредничестве Катара о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, якобы идут переговоры в начальной стадии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
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