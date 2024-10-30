https://ria.ru/20241030/krasnoarmeysk-1980948397.html

В Красноармейске заявили о разрушении большей части инфраструктуры

В Красноармейске заявили о разрушении большей части инфраструктуры - РИА Новости, 30.10.2024

В Красноармейске заявили о разрушении большей части инфраструктуры

Объекты критической инфраструктуры в Красноармейске на подконтрольной ВСУ части ДНР разрушены на 80%, в городе отсутствует водоснабжение, отопительного сезона... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T16:05

2024-10-30T16:05

2024-10-30T16:05

специальная военная операция на украине

красноармейск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры в Красноармейске на подконтрольной ВСУ части ДНР разрушены на 80%, в городе отсутствует водоснабжение, отопительного сезона не предвидится, в дальнейшем населенный пункт будет заблокирован для въезда и выезда, сообщил назначенный Киевом начальник городской военной администрации Сергей Добряк. Директор украинской промышленной консалтинговой компании GMK Center Станислав Зинченко ранее заявил журналу Foreign Policy, что потеря Украиной контроля над Красноармейском в Донбассе может привести к краху экономики страны, так как в этом случае она лишится существенной части своей сталелитейной промышленности. "Объекты критической инфраструктуры (в городе - ред.) разрушены процентов на 80. Воды нет, большого отопительного сезона не будет, будут работать пункты обогрева. Вскоре город будет заблокирован для въезда и выезда, мы уже блокируем окраины города. Поэтому призываем всех эвакуироваться", - сказал Добряк в эфире телеканала "Рада". По словам Добряка, в городе остается 11,9 тысячи жителей, в том числе 55 детей. Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.

https://ria.ru/20241024/vsu-1979837983.html

https://ria.ru/20241025/vsu-1980090328.html

красноармейск

донецкая народная республика

украина

россия

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красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, россия