В Красноармейске заявили о разрушении большей части инфраструктуры
Украинские власти: инфраструктура в Красноармейске разрушена на 80 процентов
Стела на въезде в Красноармейск. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры в Красноармейске на подконтрольной ВСУ части ДНР разрушены на 80%, в городе отсутствует водоснабжение, отопительного сезона не предвидится, в дальнейшем населенный пункт будет заблокирован для въезда и выезда, сообщил назначенный Киевом начальник городской военной администрации Сергей Добряк.
Директор украинской промышленной консалтинговой компании GMK Center Станислав Зинченко ранее заявил журналу Foreign Policy, что потеря Украиной контроля над Красноармейском в Донбассе может привести к краху экономики страны, так как в этом случае она лишится существенной части своей сталелитейной промышленности.
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"Объекты критической инфраструктуры (в городе - ред.) разрушены процентов на 80. Воды нет, большого отопительного сезона не будет, будут работать пункты обогрева. Вскоре город будет заблокирован для въезда и выезда, мы уже блокируем окраины города. Поэтому призываем всех эвакуироваться", - сказал Добряк в эфире телеканала "Рада".
По словам Добряка, в городе остается 11,9 тысячи жителей, в том числе 55 детей.
Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
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