https://ria.ru/20241030/konferentsiya-1980977372.html

Глава МИД Алжира посетит конференцию "Россия – Африка"

Глава МИД Алжира посетит конференцию "Россия – Африка" - РИА Новости, 30.10.2024

Глава МИД Алжира посетит конференцию "Россия – Африка"

Министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф намерен посетить Россию и принять участие в министерской встрече "Россия-Африка" , который пройдёт в Сочи 9-10... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T17:47

2024-10-30T17:47

2024-10-30T17:51

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф намерен посетить Россию и принять участие в министерской встрече "Россия-Африка" , который пройдёт в Сочи 9-10 ноября, заявил РИА Новости посол страны Бумедиен Геннад. "Да, министр иностранных дел Ахмед Аттаф приедет (на министерскую встречу в Сочи - ред.), мы ждём этого события" -, сказал дипломат. Кроме того, в ходе пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня" посол сообщил, что подписанная в 2023 году декларация между РФ и Алжиром об углубленном стратегическом партнерстве реализуется на практике. "Сотрудничество (между Россией и Алжиром) проходит очень хорошо. Есть взаимосвязь, обмен делегациями, мы проводим совместную работу. Лично я оптимистично отношусь к этому, поскольку сотрудничество и работа продвигаются вперед, даже по тем показателям, которые были раньше, видно, что динамика положительная между двумя партнерами", - отметил Геннад. Он также добавил, что есть интенсивный интерес бизнеса обеих стран к работе друг с другом. Министерская конференция в Сочи пройдёт в развитие решений второго саммита "Россия-Африка", который прошёл летом 2023 в Санкт-Петербурге, и объединит глав внешнеполитических ведомств Российской Федерации и государств континента, Комиссии Африканского союза, а также исполнительных органов региональных интеграционных объединений.

https://ria.ru/20240725/afrika-1961948816.html

https://ria.ru/20240805/gvineya--1964238439.html

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алжир (провинция), россия, сочи, в мире