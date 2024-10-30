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В Коми школьница перевела мошенникам со счетов отца около 500 тысяч рублей - РИА Новости, 30.10.2024
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11:30 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/komi-1980862790.html
В Коми школьница перевела мошенникам со счетов отца около 500 тысяч рублей
В Коми школьница перевела мошенникам со счетов отца около 500 тысяч рублей - РИА Новости, 30.10.2024
В Коми школьница перевела мошенникам со счетов отца около 500 тысяч рублей
Мошенники, сообщив 10-летней школьнице из города Печора о "выигрыше в конкурсе", заставили ребенка перевести им со счетов отца более 500 тысяч рублей, сообщило... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T11:30
2024-10-30T11:30
происшествия
печора
мошенники
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Мошенники, сообщив 10-летней школьнице из города Печора о "выигрыше в конкурсе", заставили ребенка перевести им со счетов отца более 500 тысяч рублей, сообщило УМВД по республике Коми. Как информирует ведомство, в полицию обратился мужчина, сообщивший о хищении с его счетов более 500 тысяч рублей. Как установили правоохранители, до этого его дочь через мессенджер получила сообщение от "блогера", который сообщил ребенку о якобы выигрыше в конкурсе. "После непродолжительного общения злоумышленник стал угрожать девочке, заставив ее без спроса взять мобильный телефон отца и по инструкции выполнить вход в банковские платежные приложения. Затем испуганная школьница под диктовку злоумышленника перешла по интернет-ссылкам, где ввела запрошенные данные, а также цифровые коды из смс", – рассказали в республиканском управлении МВД. В результате со счетов отца девочки оказались списаны деньги, уточняют в полиции. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. УМВД Коми просит родителей побеседовать со своими детьми о цифровой безопасности, чтобы предотвратить такие ситуации.
https://ria.ru/20241028/balanin-1980497683.html
https://ria.ru/20241027/deputat-1980318153.html
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происшествия, печора, мошенники
Происшествия, Печора, мошенники
В Коми школьница перевела мошенникам со счетов отца около 500 тысяч рублей

МВД: в Коми школьница перевела мошенникам со счетов отца около 500 тысяч рублей

© Pixabay / AKuptsovaБанковские карты
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Pixabay / AKuptsova
Банковские карты. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Мошенники, сообщив 10-летней школьнице из города Печора о "выигрыше в конкурсе", заставили ребенка перевести им со счетов отца более 500 тысяч рублей, сообщило УМВД по республике Коми.
Как информирует ведомство, в полицию обратился мужчина, сообщивший о хищении с его счетов более 500 тысяч рублей. Как установили правоохранители, до этого его дочь через мессенджер получила сообщение от "блогера", который сообщил ребенку о якобы выигрыше в конкурсе.
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"После непродолжительного общения злоумышленник стал угрожать девочке, заставив ее без спроса взять мобильный телефон отца и по инструкции выполнить вход в банковские платежные приложения. Затем испуганная школьница под диктовку злоумышленника перешла по интернет-ссылкам, где ввела запрошенные данные, а также цифровые коды из смс", – рассказали в республиканском управлении МВД.
В результате со счетов отца девочки оказались списаны деньги, уточняют в полиции. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве.
УМВД Коми просит родителей побеседовать со своими детьми о цифровой безопасности, чтобы предотвратить такие ситуации.
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