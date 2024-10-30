Рейтинг@Mail.ru
В Китае заявили о "внутренней движущей силе" в отношениях с Россией - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:58 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/kitay-1980824710.html
В Китае заявили о "внутренней движущей силе" в отношениях с Россией
В Китае заявили о "внутренней движущей силе" в отношениях с Россией - РИА Новости, 30.10.2024
В Китае заявили о "внутренней движущей силе" в отношениях с Россией
Отношения РФ и КНР имеют мощную внутреннюю движущую силу, на них не влияют изменения в мире, и они не терпят внешнего вмешательства, заявил в среду министр... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T05:58
2024-10-30T05:58
китай
россия
ван и (политик)
андрей руденко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972267721_0:39:3072:1767_1920x0_80_0_0_e283a252c8527abb3d5cf353ea0e9103.jpg
ПЕКИН, 30 окт - РИА Новости. Отношения РФ и КНР имеют мощную внутреннюю движущую силу, на них не влияют изменения в мире, и они не терпят внешнего вмешательства, заявил в среду министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с замглавы МИД РФ Андреем Руденко. "Китайско-российские отношения имеют историческую логику и мощную внутреннюю движущую силу, на них не влияют изменения международной ситуации, и они не терпят вмешательства никаких третьих сторон", - заявил Ван И. Он добавил, что Россия и Китай "должны поддерживать стратегическое взаимодействие на всех уровнях и во всех сферах".
https://ria.ru/20241027/kitaj-1980332735.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972267721_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6926b2bbf1a266cb32a98e650602515d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, ван и (политик), андрей руденко, в мире
Китай, Россия, Ван И (политик), Андрей Руденко, В мире
В Китае заявили о "внутренней движущей силе" в отношениях с Россией

Ван И: отношения РФ и КНР имеют мощную внутреннюю движущую силу

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРуководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных Ван И
Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных Ван И - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 30 окт - РИА Новости. Отношения РФ и КНР имеют мощную внутреннюю движущую силу, на них не влияют изменения в мире, и они не терпят внешнего вмешательства, заявил в среду министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с замглавы МИД РФ Андреем Руденко.
"Китайско-российские отношения имеют историческую логику и мощную внутреннюю движущую силу, на них не влияют изменения международной ситуации, и они не терпят вмешательства никаких третьих сторон", - заявил Ван И.
Российский флаг в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
В Китае оценили влияние санкций на развитие торговли с Россией
27 октября, 10:03
Он добавил, что Россия и Китай "должны поддерживать стратегическое взаимодействие на всех уровнях и во всех сферах".
 
КитайРоссияВан И (политик)Андрей РуденкоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала