https://ria.ru/20241030/kitay-1980824710.html
В Китае заявили о "внутренней движущей силе" в отношениях с Россией
В Китае заявили о "внутренней движущей силе" в отношениях с Россией - РИА Новости, 30.10.2024
В Китае заявили о "внутренней движущей силе" в отношениях с Россией
Отношения РФ и КНР имеют мощную внутреннюю движущую силу, на них не влияют изменения в мире, и они не терпят внешнего вмешательства, заявил в среду министр... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T05:58
2024-10-30T05:58
2024-10-30T05:58
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россия
ван и (политик)
андрей руденко
в мире
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ПЕКИН, 30 окт - РИА Новости. Отношения РФ и КНР имеют мощную внутреннюю движущую силу, на них не влияют изменения в мире, и они не терпят внешнего вмешательства, заявил в среду министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с замглавы МИД РФ Андреем Руденко. "Китайско-российские отношения имеют историческую логику и мощную внутреннюю движущую силу, на них не влияют изменения международной ситуации, и они не терпят вмешательства никаких третьих сторон", - заявил Ван И. Он добавил, что Россия и Китай "должны поддерживать стратегическое взаимодействие на всех уровнях и во всех сферах".
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китай, россия, ван и (политик), андрей руденко, в мире
Китай, Россия, Ван И (политик), Андрей Руденко, В мире
В Китае заявили о "внутренней движущей силе" в отношениях с Россией
Ван И: отношения РФ и КНР имеют мощную внутреннюю движущую силу
ПЕКИН, 30 окт - РИА Новости. Отношения РФ и КНР имеют мощную внутреннюю движущую силу, на них не влияют изменения в мире, и они не терпят внешнего вмешательства, заявил в среду министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с замглавы МИД РФ Андреем Руденко.
"Китайско-российские отношения имеют историческую логику и мощную внутреннюю движущую силу, на них не влияют изменения международной ситуации, и они не терпят вмешательства никаких третьих сторон", - заявил Ван И.
Он добавил, что Россия и Китай "должны поддерживать стратегическое взаимодействие на всех уровнях и во всех сферах".