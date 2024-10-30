https://ria.ru/20241030/kitay-1980824710.html

В Китае заявили о "внутренней движущей силе" в отношениях с Россией

В Китае заявили о "внутренней движущей силе" в отношениях с Россией - РИА Новости, 30.10.2024

В Китае заявили о "внутренней движущей силе" в отношениях с Россией

Отношения РФ и КНР имеют мощную внутреннюю движущую силу, на них не влияют изменения в мире, и они не терпят внешнего вмешательства, заявил в среду министр... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T05:58

2024-10-30T05:58

2024-10-30T05:58

китай

россия

ван и (политик)

андрей руденко

в мире

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ПЕКИН, 30 окт - РИА Новости. Отношения РФ и КНР имеют мощную внутреннюю движущую силу, на них не влияют изменения в мире, и они не терпят внешнего вмешательства, заявил в среду министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с замглавы МИД РФ Андреем Руденко. "Китайско-российские отношения имеют историческую логику и мощную внутреннюю движущую силу, на них не влияют изменения международной ситуации, и они не терпят вмешательства никаких третьих сторон", - заявил Ван И. Он добавил, что Россия и Китай "должны поддерживать стратегическое взаимодействие на всех уровнях и во всех сферах".

https://ria.ru/20241027/kitaj-1980332735.html

китай

россия

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китай, россия, ван и (политик), андрей руденко, в мире