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Здание Генштаба ВСУ в Киеве получило повреждения после ночных взрывов
Здание Генштаба ВСУ в Киеве получило повреждения после ночных взрывов - РИА Новости, 30.10.2024
Здание Генштаба ВСУ в Киеве получило повреждения после ночных взрывов
Одно из зданий Генштаба ВСУ в Киеве повреждено после ночных взрывов, заявил в Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T11:37
2024-10-30T11:37
2024-10-30T22:53
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Одно из зданий Генштаба ВСУ в Киеве повреждено после ночных взрывов, заявил в Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*. "Ночью было попадание обломков сбитого БПЛА по одному из зданий Генерального штаба ВСУ", — написал он.Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве. Воздушную тревогу в столице и области объявили в 01:32, она продлилась почти три часа. Кроме того, сирены звучали в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.
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В мире, Киев, Украина, Россия, Игорь Мосийчук, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Здание Генштаба ВСУ в Киеве получило повреждения после ночных взрывов
Мосийчук: здание Генштаба ВСУ в Киеве получило повреждения после ночных взрывов