https://ria.ru/20241030/kiev-1980864335.html

Здание Генштаба ВСУ в Киеве получило повреждения после ночных взрывов

Здание Генштаба ВСУ в Киеве получило повреждения после ночных взрывов - РИА Новости, 30.10.2024

Здание Генштаба ВСУ в Киеве получило повреждения после ночных взрывов

Одно из зданий Генштаба ВСУ в Киеве повреждено после ночных взрывов, заявил в Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T11:37

2024-10-30T11:37

2024-10-30T22:53

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Одно из зданий Генштаба ВСУ в Киеве повреждено после ночных взрывов, заявил в Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*. "Ночью было попадание обломков сбитого БПЛА по одному из зданий Генерального штаба ВСУ", — написал он.Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве. Воздушную тревогу в столице и области объявили в 01:32, она продлилась почти три часа. Кроме того, сирены звучали в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241029/zapad-1980759122.html

https://ria.ru/20241030/ukraina-1980841288.html

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в мире, киев, украина, россия, игорь мосийчук, вооруженные силы украины