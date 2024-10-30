https://ria.ru/20241030/khimki-1980956742.html
Штаб по вопросам отопления прошел в Химках
Штаб по вопросам отопления прошел в Химках - РИА Новости, 30.10.2024
Штаб по вопросам отопления прошел в Химках
Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин провел заседание штаба по вопросам отопления в городском округе Химки, где отопительный сезон начался 1 октября,... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T16:52
2024-10-30T16:52
2024-10-30T16:52
химки (городской округ в московской области)
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
евгений хромушин
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин провел заседание штаба по вопросам отопления в городском округе Химки, где отопительный сезон начался 1 октября, сообщает пресс-служба администрации округа. Хромушин вместе с главой городского округа Дмитрием Волошиным проанализировали каждый адрес, по которым специалисты "ТСК Мосэнерго" и управляющие компании ведут работы. "Регулярно проверяем ход ремонтных работ, которые ведут специалисты "ТСК Мосэнерго" в Химках. На ежедневных штабах профильные специалисты разбирают каждый адрес, где есть проблемы с подачей тепла и горячей воды", — сказал Волошин, его слова приводит пресс-служба. Отопительный сезон в Химках стартовал 1 октября. В округе запустили все 57 котельных и 114 центральных тепловых пунктов. Почти 2 тысячи объектов социальной инфраструктуры, а также почти 1,5 тысячи домов поэтапно подключили к отопительному сезону.
https://ria.ru/20241025/khimki-1980123466.html
химки (городской округ в московской области)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области), дмитрий волошин (глава городского округа химки), евгений хромушин
Химки (городской округ в Московской области), Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Евгений Хромушин
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин провел заседание штаба по вопросам отопления в городском округе Химки, где отопительный сезон начался 1 октября, сообщает пресс-служба администрации округа.
Хромушин вместе с главой городского округа Дмитрием Волошиным
проанализировали каждый адрес, по которым специалисты "ТСК Мосэнерго" и управляющие компании ведут работы.
"Регулярно проверяем ход ремонтных работ, которые ведут специалисты "ТСК Мосэнерго" в Химках. На ежедневных штабах профильные специалисты разбирают каждый адрес, где есть проблемы с подачей тепла и горячей воды", — сказал Волошин, его слова приводит пресс-служба.
Отопительный сезон в Химках стартовал 1 октября. В округе запустили все 57 котельных и 114 центральных тепловых пунктов. Почти 2 тысячи объектов социальной инфраструктуры, а также почти 1,5 тысячи домов поэтапно подключили к отопительному сезону.