https://ria.ru/20241030/khimki-1980956742.html

Штаб по вопросам отопления прошел в Химках

Штаб по вопросам отопления прошел в Химках - РИА Новости, 30.10.2024

Штаб по вопросам отопления прошел в Химках

Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин провел заседание штаба по вопросам отопления в городском округе Химки, где отопительный сезон начался 1 октября,... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T16:52

2024-10-30T16:52

2024-10-30T16:52

химки (городской округ в московской области)

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

евгений хромушин

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин провел заседание штаба по вопросам отопления в городском округе Химки, где отопительный сезон начался 1 октября, сообщает пресс-служба администрации округа. Хромушин вместе с главой городского округа Дмитрием Волошиным проанализировали каждый адрес, по которым специалисты "ТСК Мосэнерго" и управляющие компании ведут работы. "Регулярно проверяем ход ремонтных работ, которые ведут специалисты "ТСК Мосэнерго" в Химках. На ежедневных штабах профильные специалисты разбирают каждый адрес, где есть проблемы с подачей тепла и горячей воды", — сказал Волошин, его слова приводит пресс-служба. Отопительный сезон в Химках стартовал 1 октября. В округе запустили все 57 котельных и 114 центральных тепловых пунктов. Почти 2 тысячи объектов социальной инфраструктуры, а также почти 1,5 тысячи домов поэтапно подключили к отопительному сезону.

https://ria.ru/20241025/khimki-1980123466.html

химки (городской округ в московской области)

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Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области), дмитрий волошин (глава городского округа химки), евгений хромушин