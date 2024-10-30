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Харрис выступила против критики американцев за политические предпочтения - РИА Новости, 30.10.2024
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20:39 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/kharris-1981010025.html
Харрис выступила против критики американцев за политические предпочтения
Харрис выступила против критики американцев за политические предпочтения - РИА Новости, 30.10.2024
Харрис выступила против критики американцев за политические предпочтения
Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис заявила, что выступает против "любой критики" в адрес американцев за их политические... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T20:39
2024-10-30T20:39
в мире
сша
нью-йорк (город)
пуэрто-рико
джо байден
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис заявила, что выступает против "любой критики" в адрес американцев за их политические предпочтения, комментируя прозвучавшие ранее слова лидера страны Джо Байдена, назвавшего "отбросами" сторонников республиканца Дональда Трампа. "Я решительно против любой критики в адрес людей, основанной на том, за кого они голосуют", - сообщила Харрис в среду сопровождавшим ее журналистам. Ранее Байден назвал "отбросами" сторонников бывшего главы государства и кандидата от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа. Позднее Белый дом попытался оправдаться, заявив, что президент США охарактеризовал так "риторику ненависти" на митинге Трампа в Нью-Йорке, а не самих сторонников политика. Харрис добавила, что Байден уже дал разъяснения своим словам. Как сообщило ранее издание Newsweek, ведущие американские букмекеры увеличили свои прогнозы с шансами на победу Трампа после слов Байдена об "отбросах". В частности, во вторник шансы Трампа на победу составляли 66,7%, однако к утру среды ведущие букмекеры оценивали их уже от 67,7% до 69,2% в зависимости от конкретной фирмы. На предвыборном митинге Трампа комик Тони Хинчклифф назвал Пуэрто-Рико "плавучим островом отбросов", что спровоцировало бурную реакцию общественности и СМИ. Байден припомнил эту ситуацию, выступив с критикой в адрес Трампа в ходе трансляции, которую вела американская НКО Voto Latino, агитирующая молодых испаноязычных и латиноамериканских избирателей принимать участие в выборах и быть более вовлеченными в политику. Фрагмент видео опубликовал телеканал CNN. "Единственные отбросы, которые я вижу плавающими там, - это его (Трампа - ред.) сторонники", - заявил Байден, отметив при этом, что пуэрториканцы, которых он знает - это хорошие и порядочные люди. Он также обвинил Трампа в "демонизации" латиноамериканцев. Сам Трамп также отреагировал на слова Байдена во время выступления на митинге перед своими сторонниками, призвав простить президента, который "не ведает, что говорит". Он также повторил, что, по его убеждению, Байден испытывает к нему больше симпатии, чем к Камале Харрис, сменившей действующего президента в роли кандидата от демократов. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Двадцать первого июля Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
https://ria.ru/20241030/vybory-1980757044.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), пуэрто-рико, джо байден, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Нью-Йорк (город), Пуэрто-Рико, Джо Байден, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Харрис выступила против критики американцев за политические предпочтения

Харрис выступила против критики избирателей после слов Байдена о республиканцах

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис заявила, что выступает против "любой критики" в адрес американцев за их политические предпочтения, комментируя прозвучавшие ранее слова лидера страны Джо Байдена, назвавшего "отбросами" сторонников республиканца Дональда Трампа.
"Я решительно против любой критики в адрес людей, основанной на том, за кого они голосуют", - сообщила Харрис в среду сопровождавшим ее журналистам.
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Ранее Байден назвал "отбросами" сторонников бывшего главы государства и кандидата от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа. Позднее Белый дом попытался оправдаться, заявив, что президент США охарактеризовал так "риторику ненависти" на митинге Трампа в Нью-Йорке, а не самих сторонников политика.
Харрис добавила, что Байден уже дал разъяснения своим словам.
Как сообщило ранее издание Newsweek, ведущие американские букмекеры увеличили свои прогнозы с шансами на победу Трампа после слов Байдена об "отбросах". В частности, во вторник шансы Трампа на победу составляли 66,7%, однако к утру среды ведущие букмекеры оценивали их уже от 67,7% до 69,2% в зависимости от конкретной фирмы.
На предвыборном митинге Трампа комик Тони Хинчклифф назвал Пуэрто-Рико "плавучим островом отбросов", что спровоцировало бурную реакцию общественности и СМИ. Байден припомнил эту ситуацию, выступив с критикой в адрес Трампа в ходе трансляции, которую вела американская НКО Voto Latino, агитирующая молодых испаноязычных и латиноамериканских избирателей принимать участие в выборах и быть более вовлеченными в политику. Фрагмент видео опубликовал телеканал CNN.
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"Единственные отбросы, которые я вижу плавающими там, - это его (Трампа - ред.) сторонники", - заявил Байден, отметив при этом, что пуэрториканцы, которых он знает - это хорошие и порядочные люди. Он также обвинил Трампа в "демонизации" латиноамериканцев.
Сам Трамп также отреагировал на слова Байдена во время выступления на митинге перед своими сторонниками, призвав простить президента, который "не ведает, что говорит". Он также повторил, что, по его убеждению, Байден испытывает к нему больше симпатии, чем к Камале Харрис, сменившей действующего президента в роли кандидата от демократов.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Двадцать первого июля Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
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