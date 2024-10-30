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Харрис уничтожит всю оппозицию в США, заявил экономист Сакс - РИА Новости, 30.10.2024
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16:19 30.10.2024 (обновлено: 16:31 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/kharris-1980952114.html
Харрис уничтожит всю оппозицию в США, заявил экономист Сакс
Харрис уничтожит всю оппозицию в США, заявил экономист Сакс - РИА Новости, 30.10.2024
Харрис уничтожит всю оппозицию в США, заявил экономист Сакс
Американский миллиардер Дэвид Сакс выразил мнение, что кандидат в президенты США Камала Харрис уничтожит всю оппозицию в стране, подвергнув её цензуре и... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T16:19
2024-10-30T16:31
в мире
сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
камала харрис
джо байден
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс выразил мнение, что кандидат в президенты США Камала Харрис уничтожит всю оппозицию в стране, подвергнув её цензуре и преследованию, в случае её победы на выборах в ноябре. Ранее президент США Джо Байден назвал отбросами сторонников бывшего главы государства и кандидата от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа. Позднее Белый дом попытался оправдаться, заявив, что президент США охарактеризовал так "риторику ненависти" на митинге Трампа в Нью-Йорке, а не самих сторонников политика. "Последнее послание Джо и Камалы ясно показывает, как демократы будут "объединять" страну: очерняя другую половину, подвергая её цензуре, ограничению доступа к социальным сетям и преследованию до тех пор, пока не останется никакой оппозиции", - написал Сакс в своём аккаунте в социальной сети Х. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Харрис уничтожит всю оппозицию в США, заявил экономист Сакс

Сакс: Харрис уничтожит всю оппозицию в США, если победит на выборах

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс выразил мнение, что кандидат в президенты США Камала Харрис уничтожит всю оппозицию в стране, подвергнув её цензуре и преследованию, в случае её победы на выборах в ноябре.
Ранее президент США Джо Байден назвал отбросами сторонников бывшего главы государства и кандидата от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа. Позднее Белый дом попытался оправдаться, заявив, что президент США охарактеризовал так "риторику ненависти" на митинге Трампа в Нью-Йорке, а не самих сторонников политика.
"Последнее послание Джо и Камалы ясно показывает, как демократы будут "объединять" страну: очерняя другую половину, подвергая её цензуре, ограничению доступа к социальным сетям и преследованию до тех пор, пока не останется никакой оппозиции", - написал Сакс в своём аккаунте в социальной сети Х.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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В миреСШАНью-Йорк (город)Дональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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