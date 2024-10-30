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Харрис уничтожит всю оппозицию в США, заявил экономист Сакс
Харрис уничтожит всю оппозицию в США, заявил экономист Сакс - РИА Новости, 30.10.2024
Харрис уничтожит всю оппозицию в США, заявил экономист Сакс
Американский миллиардер Дэвид Сакс выразил мнение, что кандидат в президенты США Камала Харрис уничтожит всю оппозицию в стране, подвергнув её цензуре и... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T16:19
2024-10-30T16:19
2024-10-30T16:31
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс выразил мнение, что кандидат в президенты США Камала Харрис уничтожит всю оппозицию в стране, подвергнув её цензуре и преследованию, в случае её победы на выборах в ноябре. Ранее президент США Джо Байден назвал отбросами сторонников бывшего главы государства и кандидата от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа. Позднее Белый дом попытался оправдаться, заявив, что президент США охарактеризовал так "риторику ненависти" на митинге Трампа в Нью-Йорке, а не самих сторонников политика. "Последнее послание Джо и Камалы ясно показывает, как демократы будут "объединять" страну: очерняя другую половину, подвергая её цензуре, ограничению доступа к социальным сетям и преследованию до тех пор, пока не останется никакой оппозиции", - написал Сакс в своём аккаунте в социальной сети Х. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Харрис уничтожит всю оппозицию в США, заявил экономист Сакс
Сакс: Харрис уничтожит всю оппозицию в США, если победит на выборах