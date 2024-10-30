https://ria.ru/20241030/kharris-1980952114.html

Харрис уничтожит всю оппозицию в США, заявил экономист Сакс

Харрис уничтожит всю оппозицию в США, заявил экономист Сакс - РИА Новости, 30.10.2024

Харрис уничтожит всю оппозицию в США, заявил экономист Сакс

Американский миллиардер Дэвид Сакс выразил мнение, что кандидат в президенты США Камала Харрис уничтожит всю оппозицию в стране, подвергнув её цензуре и... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T16:19

2024-10-30T16:19

2024-10-30T16:31

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сша

нью-йорк (город)

дональд трамп

камала харрис

джо байден

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс выразил мнение, что кандидат в президенты США Камала Харрис уничтожит всю оппозицию в стране, подвергнув её цензуре и преследованию, в случае её победы на выборах в ноябре. Ранее президент США Джо Байден назвал отбросами сторонников бывшего главы государства и кандидата от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа. Позднее Белый дом попытался оправдаться, заявив, что президент США охарактеризовал так "риторику ненависти" на митинге Трампа в Нью-Йорке, а не самих сторонников политика. "Последнее послание Джо и Камалы ясно показывает, как демократы будут "объединять" страну: очерняя другую половину, подвергая её цензуре, ограничению доступа к социальным сетям и преследованию до тех пор, пока не останется никакой оппозиции", - написал Сакс в своём аккаунте в социальной сети Х. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20241028/postupok-1980416663.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024