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Харрис выступила с "заключительным словом" - РИА Новости, 30.10.2024
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05:25 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/kharris-1980823087.html
Харрис выступила с "заключительным словом"
Харрис выступила с "заключительным словом" - РИА Новости, 30.10.2024
Харрис выступила с "заключительным словом"
Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис выступила в Вашингтоне на предвыборном митинге с "заключительным словом", что в судебной практике США означает РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T05:25
2024-10-30T05:25
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камала харрис
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис выступила в Вашингтоне на предвыборном митинге с "заключительным словом", что в судебной практике США означает финальные аргументы сторон перед вынесением решения, передает корреспондент РИА Новости. Подобное название митинга возможно отсылает к ранней карьере Харрис в качестве генпрокурора штата Калифорнии. Но может быть и отсылкой к ее конкуренту от республиканцев Дональду Трампу, против которого ведется ряд уголовных расследований, в том числе по обвинениям о якобы вмешательстве в выборы. Округ Колумбия колеблющимся не является и исторически продемократический, однако митинг Харрис призван стать напоминанием местным жителям о шоке, который те пережили, когда 6 января 2021 года сторонники бывшего президента США Трампа штурмовали Капитолий. Выступала Харрис в парке "Эллипс", откуда ее конкурент от республиканцев и произнес свою речь почти 4 года назад, якобы спровоцировав беспорядки. Парк расположен вблизи Белого дома, он также известен как южный президентский парк. Как сообщил пресс-пул вице-президента, во время ее выступления несколько групп протестующих выкрикивали призывы к прекращению поставок оружия США. Охрана вывела их за периметр мероприятия. Вице-президент в своем обращении вновь назвала Трампа "неуравновешенным" и "нестабильным", в очередной раз призвав избирателей "перевернуть страницу", что стало лозунгом ее агитации.
https://ria.ru/20241029/tramp-1980761604.html
https://ria.ru/20241028/ssha-1980420623.html
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сша, калифорния, колумбия, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Калифорния, Колумбия, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, В мире
Харрис выступила с "заключительным словом"

Харрис выступила на митинге в Вашингтоне с "заключительным словом"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис выступила в Вашингтоне на предвыборном митинге с "заключительным словом", что в судебной практике США означает финальные аргументы сторон перед вынесением решения, передает корреспондент РИА Новости.
Подобное название митинга возможно отсылает к ранней карьере Харрис в качестве генпрокурора штата Калифорнии. Но может быть и отсылкой к ее конкуренту от республиканцев Дональду Трампу, против которого ведется ряд уголовных расследований, в том числе по обвинениям о якобы вмешательстве в выборы.
Президент США Джо Байден и вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Трамп при победе может арестовать Байдена и Харрис, считает Дотком
Вчера, 17:44
Округ Колумбия колеблющимся не является и исторически продемократический, однако митинг Харрис призван стать напоминанием местным жителям о шоке, который те пережили, когда 6 января 2021 года сторонники бывшего президента США Трампа штурмовали Капитолий.
Выступала Харрис в парке "Эллипс", откуда ее конкурент от республиканцев и произнес свою речь почти 4 года назад, якобы спровоцировав беспорядки. Парк расположен вблизи Белого дома, он также известен как южный президентский парк.
Как сообщил пресс-пул вице-президента, во время ее выступления несколько групп протестующих выкрикивали призывы к прекращению поставок оружия США. Охрана вывела их за периметр мероприятия.
Вице-президент в своем обращении вновь назвала Трампа "неуравновешенным" и "нестабильным", в очередной раз призвав избирателей "перевернуть страницу", что стало лозунгом ее агитации.
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
"Тикающая бомба". Стало известно, с чем столкнется победитель выборов в США
28 октября, 03:10
 
СШАКалифорнияКолумбияКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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