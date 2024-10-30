https://ria.ru/20241030/kharris-1980823087.html

Харрис выступила с "заключительным словом"

Харрис выступила с "заключительным словом" - РИА Новости, 30.10.2024

Харрис выступила с "заключительным словом"

Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис выступила в Вашингтоне на предвыборном митинге с "заключительным словом", что в судебной практике США означает РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T05:25

2024-10-30T05:25

2024-10-30T05:25

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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис выступила в Вашингтоне на предвыборном митинге с "заключительным словом", что в судебной практике США означает финальные аргументы сторон перед вынесением решения, передает корреспондент РИА Новости. Подобное название митинга возможно отсылает к ранней карьере Харрис в качестве генпрокурора штата Калифорнии. Но может быть и отсылкой к ее конкуренту от республиканцев Дональду Трампу, против которого ведется ряд уголовных расследований, в том числе по обвинениям о якобы вмешательстве в выборы. Округ Колумбия колеблющимся не является и исторически продемократический, однако митинг Харрис призван стать напоминанием местным жителям о шоке, который те пережили, когда 6 января 2021 года сторонники бывшего президента США Трампа штурмовали Капитолий. Выступала Харрис в парке "Эллипс", откуда ее конкурент от республиканцев и произнес свою речь почти 4 года назад, якобы спровоцировав беспорядки. Парк расположен вблизи Белого дома, он также известен как южный президентский парк. Как сообщил пресс-пул вице-президента, во время ее выступления несколько групп протестующих выкрикивали призывы к прекращению поставок оружия США. Охрана вывела их за периметр мероприятия. Вице-президент в своем обращении вновь назвала Трампа "неуравновешенным" и "нестабильным", в очередной раз призвав избирателей "перевернуть страницу", что стало лозунгом ее агитации.

https://ria.ru/20241029/tramp-1980761604.html

https://ria.ru/20241028/ssha-1980420623.html

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сша, калифорния, колумбия, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире