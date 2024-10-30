https://ria.ru/20241030/kharris-1980823087.html
Харрис выступила с "заключительным словом"
Харрис выступила с "заключительным словом" - РИА Новости, 30.10.2024
Харрис выступила с "заключительным словом"
Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис выступила в Вашингтоне на предвыборном митинге с "заключительным словом", что в судебной практике США означает РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T05:25
2024-10-30T05:25
2024-10-30T05:25
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис выступила в Вашингтоне на предвыборном митинге с "заключительным словом", что в судебной практике США означает финальные аргументы сторон перед вынесением решения, передает корреспондент РИА Новости. Подобное название митинга возможно отсылает к ранней карьере Харрис в качестве генпрокурора штата Калифорнии. Но может быть и отсылкой к ее конкуренту от республиканцев Дональду Трампу, против которого ведется ряд уголовных расследований, в том числе по обвинениям о якобы вмешательстве в выборы. Округ Колумбия колеблющимся не является и исторически продемократический, однако митинг Харрис призван стать напоминанием местным жителям о шоке, который те пережили, когда 6 января 2021 года сторонники бывшего президента США Трампа штурмовали Капитолий. Выступала Харрис в парке "Эллипс", откуда ее конкурент от республиканцев и произнес свою речь почти 4 года назад, якобы спровоцировав беспорядки. Парк расположен вблизи Белого дома, он также известен как южный президентский парк. Как сообщил пресс-пул вице-президента, во время ее выступления несколько групп протестующих выкрикивали призывы к прекращению поставок оружия США. Охрана вывела их за периметр мероприятия. Вице-президент в своем обращении вновь назвала Трампа "неуравновешенным" и "нестабильным", в очередной раз призвав избирателей "перевернуть страницу", что стало лозунгом ее агитации.
https://ria.ru/20241029/tramp-1980761604.html
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сша, калифорния, колумбия, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Калифорния, Колумбия, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, В мире
Харрис выступила с "заключительным словом"
Харрис выступила на митинге в Вашингтоне с "заключительным словом"
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис выступила в Вашингтоне на предвыборном митинге с "заключительным словом", что в судебной практике США означает финальные аргументы сторон перед вынесением решения, передает корреспондент РИА Новости.
Подобное название митинга возможно отсылает к ранней карьере Харрис в качестве генпрокурора штата Калифорнии
. Но может быть и отсылкой к ее конкуренту от республиканцев Дональду Трампу
, против которого ведется ряд уголовных расследований, в том числе по обвинениям о якобы вмешательстве в выборы.
Округ Колумбия
колеблющимся не является и исторически продемократический, однако митинг Харрис призван стать напоминанием местным жителям о шоке, который те пережили, когда 6 января 2021 года сторонники бывшего президента США
Трампа штурмовали Капитолий.
Выступала Харрис в парке "Эллипс", откуда ее конкурент от республиканцев и произнес свою речь почти 4 года назад, якобы спровоцировав беспорядки. Парк расположен вблизи Белого дома, он также известен как южный президентский парк.
Как сообщил пресс-пул вице-президента, во время ее выступления несколько групп протестующих выкрикивали призывы к прекращению поставок оружия США. Охрана вывела их за периметр мероприятия.
Вице-президент в своем обращении вновь назвала Трампа "неуравновешенным" и "нестабильным", в очередной раз призвав избирателей "перевернуть страницу", что стало лозунгом ее агитации.