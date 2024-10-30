https://ria.ru/20241030/karyakin-1980836314.html

Сергей Карякин: готов представлять интересы крымчан на федеральном уровне

Сергей Карякин: готов представлять интересы крымчан на федеральном уровне - РИА Новости, 30.10.2024

Сергей Карякин: готов представлять интересы крымчан на федеральном уровне

Сенатор от парламента Крыма Сергей Карякин в своем первом большом интервью в новой должности заявил РИА Новости, что намерен в работе ориентироваться на... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T10:00

2024-10-30T10:00

2024-10-30T10:00

интервью

республика крым

россия

украина

сергей карякин

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Сенатор от парламента Крыма Сергей Карякин в своем первом большом интервью в новой должности заявил РИА Новости, что намерен в работе ориентироваться на интересы крымчан и способствовать решению их проблем, а также высказал мнение относительно развития шахматного спорта в России, о преступных поставках западного вооружения на Украину и о том, кто спровоцировал украинский конфликт. Беседовала Кристина Сурмава.– Сергей Александрович, почему вы решили работать в комитете по социальной политике? Не страшит отсутствие политического опыта? С какими инициативами намерены выступить? – Я думаю, что это дело наживное. Я шесть лет был членом Общественной палаты, поэтому уже определенная общественная работа у меня за плечами. Еще могу отметить, что я закончил Российский государственный социальный университет, поэтому тематика мне близка. И хочется попробовать, конечно, свои силы – приносить людям действительно пользу. Я готовлю со своей командой свою личную повестку, свои личные инициативы, они будут озвучены в ближайшее время.– Часто ли вы бываете на своей исторической родине, в Крыму? Какие проекты намерены реализовывать на полуострове?– Я регулярно бываю в Крыму, но сейчас буду там бывать приблизительно раз в два месяца. Во-первых, я очень люблю Крым, а во-вторых, так как я сенатор именно от Крыма, то, конечно, я буду там бывать еще чаще. Что касается проектов, я бы сказал так: самое главное — это представление интересов крымчан. Если у крымчан есть какие-то сложности, вопросы, я готов их представлять на федеральном уровне. Помимо этого, конечно же, очень важный момент — это личное общение с гражданами. Я готов отвечать на вопросы и, по возможности, помогать решать их проблемы.– Есть ли планы на новые регионы в рамках развития спорта? Например, планируется ли там открывать новые шахматные клубы?– Да, у нас уже достигнута договоренность с правительством страны. Я лично встречался с премьер-министром (Михаилом – ред.) Мишустиным, и была достигнута договоренность об открытии шахматных клубов Сергея Карякина. Я надеюсь, что до конца этого года будут открыты шахматные клубы, в первую очередь, в Донецке и в Мариуполе, и потом еще в нескольких городах на освобожденных территориях. Насколько знаю, там идет активнейший ремонт, поэтому думаю, что все будет в ближайшее время.– Эти шахматные клубы будут для взрослых или для детей? Кто там будет преподавать?– Конечно, в первую очередь, мы для детей работаем, чтобы они могли заниматься шахматами, и чтобы для них были созданы все условия. Но, конечно, если взрослые захотят прийти и поиграть, их тоже никто не остановит.Там будут преподавать местные специалисты, мы с командой будем их подбирать, рекомендовать. В первую очередь это будут детские тренеры, которые смогут передавать свой опыт детям.– Остались ли у вас спортивные друзья на Украине или не поддерживаете такие связи? Кого из иностранных политиков или спортсменов вы можете назвать своими друзьями?– В целом скажу так: конечно, с начала СВО отношения по понятным причинам испортились. Но есть адекватные люди на Украине, с кем я общаюсь. Поэтому уже все зависит от людей, потому что там есть много и пророссийских людей, которые нас ждут и желают нам победы, просто они не могут афишировать свою позицию.В целом я могу сказать, что очень многие западные спортсмены не могут афишировать свою дружбу с представителем России, что они хотят участвовать в турнирах в России. Хотя некоторые приезжают, и это, конечно, очень приятно.– Есть ли сходство между политикой и шахматами?– Да, конечно, и в шахматах, и в политике нужно просчитывать на много ходов вперед. Единственное, шахматы, для меня по крайней мере, более понятны. Там есть четкие правила игры, ты не можешь выйти за рамки. А политика более многогранна, и не все играют честно. Тем не менее, если ты со своей стороны все делаешь по совести, тогда тебе не будет стыдно за свою работу.– Шахматы как спорт в вашей жизни остаются или теперь это просто хобби?– Шахматы ни в коем случае не просто хобби, а вся моя жизнь. Все, чего я достиг, это благодаря шахматам. Другое дело, что я уже не смогу выступать так активно, как раньше. После начала СВО, после моей фактической дисквалификации, я не могу участвовать в международных турнирах. Могу только под нейтральным флагом, но я против. Получается, что у меня небогатый выбор, где играть, поэтому последние два года я играл значительно меньше, чем раньше. Я надеюсь, что когда-то будут созданы условия для игры с дружественными иностранцами, и, конечно, я готов принимать участие в подобных турнирах.– Может ли появиться альтернатива FIDE (Международной шахматной федерации)?– Это мое личное мнение, не официальная позиция, но я считаю, что мы все равно придем к тому, что должны быть созданы альтернативные структуры, например, под эгидой БРИКС или под эгидой каких-то дружественных стран. Уже достаточно ясно нам показали, что нас не ждут на международной арене, что мы, к сожалению, там изгои. Уже второй раз нас не допустили до международной шахматной олимпиады. Это самый значимый командный турнир и сборная России там просто отсутствовала. Честно говоря, я не вижу тенденции к тому, чтобы это давление ослабевало, поэтому я считаю, что чем более независимым мы будем в дальнейшем, тем лучше, конечно, было бы для нас самих.– Как вы думаете, как российские спортсмены могли бы противостоять дискриминации и санкционной диктатуре международных спортивных организаций?– Я считаю, что все зависит от нас самих. Конечно, хочется, чтобы было больше турниров внутри страны: и как для россиян, только для россиян, так и для того, чтобы россияне участвовали в турнирах с дружескими иностранцами. "Шахматные звезды" проходят, в Москве уже четыре турнира прошло, и, в принципе, благодаря этим турнирам я и держусь в какой-то степени на плаву, именно как профессиональный спортсмен. Я участвую в турнирах с сильнейшими шахматистами мира – это дает мне необходимую практическую игру. А если бы этих турниров не было, я даже не знаю, что я делал бы именно как профессиональный спортсмен. Чем больше таких турниров будет проходить, тем, конечно, будет лучше.–На ваш взгляд, вернется ли Россия снова к полноценному участию в Олимпийских играх?– В международных играх я не вижу больших перспектив, потому что там еще хуже дела, чем в шахматах. Если в шахматах (с международной шахматной федерацией – ред.) еще какой-то диалог есть, то на Олимпийских играх сейчас будет очень сильно зависеть от того, кто придет к власти вместо (Томаса – ред.) Баха, потому что он сейчас уходит, будут новые выборы. Но то, что придет какой-то пророссийский политик, мне в это не верится, никто на Западе в этом не заинтересован. Поэтому я думаю, что россияне нескоро смогут участвовать полноценно в Олимпийских играх, тем более под своим флагом и гимном. Не знаю, сколько должно пройти времени. Поэтому, чем раньше мы начнем работу над альтернативными турнирами под эгидой БРИКС или под любой другой, тем, конечно, будет лучше.– Как вы относитесь к российским спортсменам, которые продолжают выступать на международных играх под нейтральным флагом?– Я считаю, что это ошибка. Идет специальная военная операция, наши бойцы защищают целостность нашей страны, и в этот момент спортсмены непонятно за кого выступают. Я считаю, что сейчас это неправильно. Для себя я принял решение, что я под нейтральным флагом не выступаю. Я никого не осуждаю, знаю, сколько спортсмены трудятся. Уважаю их труд, но считаю, что сейчас не то время, чтобы так выступать.– На ваш взгляд, есть ли хоть малейший шанс, что после президентских выборов в США политические отношения этой страны с РФ как-то изменятся?– Наверное, зависит от президента, конечно, если придет Трамп, то шансов на это больше, но в целом ситуация все равно будет напряженная. Одномоментного улучшения отношений я, по крайней мере, не жду.– Что вы думаете о референдуме в Молдавии, который закончился с минимальным перевесом в пользу сторонников конституционных изменений в поддержку евроинтеграции?– Я считаю, конечно, там большой процент жителей, которые хотят быть с Россией, но им не дают такой возможности, и все эти голосования, все эти цифры, они могут быть очень необъективными. Но это мое личное мнение, опять-таки. Я действительно считаю, что там много пророссийских людей.– Как вы думаете, почему Запад отказывается признавать Крым и новые регионы России?– Они не признают Крым и пытаются под этим предлогом ввести санкции или еще какое-то иное давление на нас оказывать. Им это очень удобно и выгодно, поэтому отказываться от этого они точно не будут. Но, я считаю, России санкции уже не страшны, потому что уже все возможные санкции были наложены, и нам от них ни жарко, ни холодно.– На ваш взгляд, кто главный виновник украинского конфликта?– Украинский конфликт был спровоцирован, в первую очередь, политикой США и некоторых европейских стран, которые довели ситуацию до майдана. Я сам раньше бывал много раз на Украине. В последний раз – в середине 2013 года, за пару месяцев до этого, так называемого, евромайдана. Был в Киеве, выиграл замечательный турнир с участием ведущих шахматистов мира. Больше, естественно, подобных турниров там не проводилось. Конечно, это жалко, потому что народы близки. Мы бы могли дружить, вместо этого идет политика по стравливанию нас с Украиной. И, конечно, есть там радикалы, с которыми нам совершенно не по пути, и с которыми и не нужно договариваться, скажем так. Но есть адекватные украинцы, которых действительно жалко, которые стали заложниками всей этой ситуации.– Как вы оцениваете поставки западного оружия Украине?– Это разжигание войны. По сути, они становятся тоже стороной конфликта и берут на себя ответственность за то, что они поставляют оружие, что они поддерживают Украину. Я считаю, что это преступление. Конечно, вопрос, как мы на это будем реагировать? Здесь я не владею информацией, чтобы давать такие комментарии.– Как вы считаете, на каких условиях и в каких границах должна завершиться спецоперация на Украине?– Я верю, что наш президент выберет правильное решение, потому что у него больше всего информации. Но я надеюсь, что как можно больше именно русской территории будет возвращено в Россию, и как можно больше русских людей сможет спокойно у нас жить.

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https://rsport.ria.ru/20241028/kou-1980546146.html

https://ria.ru/20241030/vybory-1980820830.html

https://ria.ru/20241025/ssha-1980040777.html

https://ria.ru/20241026/ukraina-1980228351.html

республика крым

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, республика крым, россия, украина, сергей карякин