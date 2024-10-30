https://ria.ru/20241030/kanada-1980822105.html

В Канаде начинаются переговоры по отстранению от власти правительства Трюдо

В Канаде начинаются переговоры по отстранению от власти правительства Трюдо - РИА Новости, 30.10.2024

В Канаде начинаются переговоры по отстранению от власти правительства Трюдо

Лидер партии "Квебекский блок" Ив-Франсуа Бланше заявил, что его партия начинает переговоры с другими оппозиционными силами с целью отстранить от власти... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T05:12

2024-10-30T05:12

2024-10-30T05:12

канада

джастин трюдо

в мире

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Лидер партии "Квебекский блок" Ив-Франсуа Бланше заявил, что его партия начинает переговоры с другими оппозиционными силами с целью отстранить от власти правительство премьера Канады Джастина Трюдо. "Мы ведем переговоры с оппозиционными партиями, чтобы правительство пало", - заявил Бланше журналистам, видео опубликовано телеканалом CBC. Согласно опросам, правительство Трюдо не пользуется популярностью из-за инфляции, при этом поддержка оппозиционной Консервативной партии растет.

https://ria.ru/20241015/tryudo-1978049698.html

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канада, джастин трюдо, в мире