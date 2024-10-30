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В Канаде начинаются переговоры по отстранению от власти правительства Трюдо - РИА Новости, 30.10.2024
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05:12 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/kanada-1980822105.html
В Канаде начинаются переговоры по отстранению от власти правительства Трюдо
В Канаде начинаются переговоры по отстранению от власти правительства Трюдо - РИА Новости, 30.10.2024
В Канаде начинаются переговоры по отстранению от власти правительства Трюдо
Лидер партии "Квебекский блок" Ив-Франсуа Бланше заявил, что его партия начинает переговоры с другими оппозиционными силами с целью отстранить от власти... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T05:12
2024-10-30T05:12
канада
джастин трюдо
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Лидер партии "Квебекский блок" Ив-Франсуа Бланше заявил, что его партия начинает переговоры с другими оппозиционными силами с целью отстранить от власти правительство премьера Канады Джастина Трюдо. "Мы ведем переговоры с оппозиционными партиями, чтобы правительство пало", - заявил Бланше журналистам, видео опубликовано телеканалом CBC. Согласно опросам, правительство Трюдо не пользуется популярностью из-за инфляции, при этом поддержка оппозиционной Консервативной партии растет.
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канада, джастин трюдо, в мире
Канада, Джастин Трюдо, В мире
В Канаде начинаются переговоры по отстранению от власти правительства Трюдо

Оппозиция в Канаде заявила о переговорах для "падения" правительства Трюдо

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Лидер партии "Квебекский блок" Ив-Франсуа Бланше заявил, что его партия начинает переговоры с другими оппозиционными силами с целью отстранить от власти правительство премьера Канады Джастина Трюдо.
"Мы ведем переговоры с оппозиционными партиями, чтобы правительство пало", - заявил Бланше журналистам, видео опубликовано телеканалом CBC.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Трюдо заявил о провале переговоров с Индией по обвиняемым дипломатам
15 октября, 00:47
Согласно опросам, правительство Трюдо не пользуется популярностью из-за инфляции, при этом поддержка оппозиционной Консервативной партии растет.
 
КанадаДжастин ТрюдоВ мире
 
 
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