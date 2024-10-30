https://ria.ru/20241030/kadry-1980863308.html
Эксперты обсудили новые стратегии обеспечения отрасли медицинскими кадрами
Эксперты обсудили новые стратегии обеспечения отрасли медицинскими кадрами - РИА Новости, 30.10.2024
Эксперты обсудили новые стратегии обеспечения отрасли медицинскими кадрами
На III Национальном конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение" в рамках трека "Управление здравоохранением с научной точки зрения" прошла РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T11:39
2024-10-30T11:39
2024-10-30T11:39
чувашская республика (чувашия)
россия
игорь каграманян
татьяна семенова
владимир степанов
сколково
фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. На III Национальном конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение" в рамках трека "Управление здравоохранением с научной точки зрения" прошла экспертная дискуссия "Новые стратегии обеспечения отрасли медицинскими кадрами", сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Мероприятие состоялось при поддержке правительства Российской Федерации. Организаторами мероприятия выступили министерство здравоохранения Российской Федерации и фонд "Росконгресс". Организационный партнер события – Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ. Обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами, а также эффективное привлечение и удержание персонала в медицинских организациях играет одну из ключевых ролей в повышении качества и доступности медицинской помощи и повышении удовлетворенности пациентов. Для преодоления дефицита кадров в здравоохранении крайне важна реализация новых стратегий подготовки медицинских работников, что подразумевает инновационные методы непрерывного обучения и повышения квалификации, говорится в сообщении. Модератором дискуссии выступил директор департамента здравоохранения правительства Российской Федерации Игорь Каграманян. Также в работе сессии приняли участие заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Семенова; директор Всероссийского учебно-научно-методического центра по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию министерства здравоохранения Российской Федерации Александр Мирошниченко; заместитель председателя кабинета министров Чувашской Республики – министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов; ректор Российского университета медицины министерства здравоохранения Российской Федерации, президент Общероссийской общественной организации "Общество врачей России" Олег Янушевич; ректор Приволжского исследовательского медицинского университета министерства здравоохранения Российской Федерации Николай Карякин; директор центра развития здравоохранения Школа управления "Сколково" Марина Велданова; генеральный директор группы компаний "НИЖФАРМ" Оксана Позднякова. В рамках дискуссии эксперты обсудили, какие меры необходимы для эффективного обеспечения системы здравоохранения квалифицированными кадрами; какие способы привлечения, поддержки и мотивации сотрудников медицинских организаций наиболее актуальны в условиях растущей конкуренции на рынке труда; как влияет на качество оказания медицинской помощи удовлетворенность персонала трудовыми условиями и перспективами; какие новые федеральные проекты направлены на повышение удовлетворенности трудом среди медицинского персонала и как обеспечить систему здравоохранения высококвалифицированными кадрами как медицинского, так и немедицинского персонала, рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20241029/moskva-1980748129.html
https://ria.ru/20241029/medproduktsiya-1980706108.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чувашская республика (чувашия), россия, игорь каграманян, татьяна семенова, владимир степанов, сколково, фонд "росконгресс"
Чувашская Республика (Чувашия), Россия, Игорь Каграманян, Татьяна Семенова, Владимир Степанов, Сколково, Фонд "Росконгресс"
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. На III Национальном конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение" в рамках трека "Управление здравоохранением с научной точки зрения" прошла экспертная дискуссия "Новые стратегии обеспечения отрасли медицинскими кадрами", сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
Мероприятие состоялось при поддержке правительства Российской Федерации. Организаторами мероприятия выступили министерство здравоохранения Российской Федерации и фонд "Росконгресс". Организационный партнер события – Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ.
Обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами, а также эффективное привлечение и удержание персонала в медицинских организациях играет одну из ключевых ролей в повышении качества и доступности медицинской помощи и повышении удовлетворенности пациентов. Для преодоления дефицита кадров в здравоохранении крайне важна реализация новых стратегий подготовки медицинских работников, что подразумевает инновационные методы непрерывного обучения и повышения квалификации, говорится в сообщении.
Модератором дискуссии выступил директор департамента здравоохранения правительства Российской Федерации Игорь Каграманян
. Также в работе сессии приняли участие заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Семенова
; директор Всероссийского учебно-научно-методического центра по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию министерства здравоохранения Российской Федерации Александр Мирошниченко; заместитель председателя кабинета министров Чувашской Республики
– министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов
; ректор Российского университета медицины министерства здравоохранения Российской Федерации, президент Общероссийской общественной организации "Общество врачей России" Олег Янушевич
; ректор Приволжского исследовательского медицинского университета министерства здравоохранения Российской Федерации Николай Карякин; директор центра развития здравоохранения Школа управления "Сколково
" Марина Велданова; генеральный директор группы компаний "НИЖФАРМ" Оксана Позднякова.
В рамках дискуссии эксперты обсудили, какие меры необходимы для эффективного обеспечения системы здравоохранения квалифицированными кадрами; какие способы привлечения, поддержки и мотивации сотрудников медицинских организаций наиболее актуальны в условиях растущей конкуренции на рынке труда; как влияет на качество оказания медицинской помощи удовлетворенность персонала трудовыми условиями и перспективами; какие новые федеральные проекты направлены на повышение удовлетворенности трудом среди медицинского персонала и как обеспечить систему здравоохранения высококвалифицированными кадрами как медицинского, так и немедицинского персонала, рассказали в пресс-службе.