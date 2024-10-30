https://ria.ru/20241030/kadry-1980863308.html

Эксперты обсудили новые стратегии обеспечения отрасли медицинскими кадрами

Эксперты обсудили новые стратегии обеспечения отрасли медицинскими кадрами - РИА Новости, 30.10.2024

Эксперты обсудили новые стратегии обеспечения отрасли медицинскими кадрами

На III Национальном конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение" в рамках трека "Управление здравоохранением с научной точки зрения" прошла РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T11:39

2024-10-30T11:39

2024-10-30T11:39

чувашская республика (чувашия)

россия

игорь каграманян

татьяна семенова

владимир степанов

сколково

фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. На III Национальном конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение" в рамках трека "Управление здравоохранением с научной точки зрения" прошла экспертная дискуссия "Новые стратегии обеспечения отрасли медицинскими кадрами", сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Мероприятие состоялось при поддержке правительства Российской Федерации. Организаторами мероприятия выступили министерство здравоохранения Российской Федерации и фонд "Росконгресс". Организационный партнер события – Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ. Обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами, а также эффективное привлечение и удержание персонала в медицинских организациях играет одну из ключевых ролей в повышении качества и доступности медицинской помощи и повышении удовлетворенности пациентов. Для преодоления дефицита кадров в здравоохранении крайне важна реализация новых стратегий подготовки медицинских работников, что подразумевает инновационные методы непрерывного обучения и повышения квалификации, говорится в сообщении. Модератором дискуссии выступил директор департамента здравоохранения правительства Российской Федерации Игорь Каграманян. Также в работе сессии приняли участие заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Семенова; директор Всероссийского учебно-научно-методического центра по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию министерства здравоохранения Российской Федерации Александр Мирошниченко; заместитель председателя кабинета министров Чувашской Республики – министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов; ректор Российского университета медицины министерства здравоохранения Российской Федерации, президент Общероссийской общественной организации "Общество врачей России" Олег Янушевич; ректор Приволжского исследовательского медицинского университета министерства здравоохранения Российской Федерации Николай Карякин; директор центра развития здравоохранения Школа управления "Сколково" Марина Велданова; генеральный директор группы компаний "НИЖФАРМ" Оксана Позднякова. В рамках дискуссии эксперты обсудили, какие меры необходимы для эффективного обеспечения системы здравоохранения квалифицированными кадрами; какие способы привлечения, поддержки и мотивации сотрудников медицинских организаций наиболее актуальны в условиях растущей конкуренции на рынке труда; как влияет на качество оказания медицинской помощи удовлетворенность персонала трудовыми условиями и перспективами; какие новые федеральные проекты направлены на повышение удовлетворенности трудом среди медицинского персонала и как обеспечить систему здравоохранения высококвалифицированными кадрами как медицинского, так и немедицинского персонала, рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20241029/moskva-1980748129.html

https://ria.ru/20241029/medproduktsiya-1980706108.html

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Артем Смирнов

чувашская республика (чувашия), россия, игорь каграманян, татьяна семенова, владимир степанов, сколково, фонд "росконгресс"