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Эксперты обсудили новые стратегии обеспечения отрасли медицинскими кадрами - РИА Новости, 30.10.2024
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11:39 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/kadry-1980863308.html
Эксперты обсудили новые стратегии обеспечения отрасли медицинскими кадрами
Эксперты обсудили новые стратегии обеспечения отрасли медицинскими кадрами - РИА Новости, 30.10.2024
Эксперты обсудили новые стратегии обеспечения отрасли медицинскими кадрами
На III Национальном конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение" в рамках трека "Управление здравоохранением с научной точки зрения" прошла РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T11:39
2024-10-30T11:39
чувашская республика (чувашия)
россия
игорь каграманян
татьяна семенова
владимир степанов
сколково
фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. На III Национальном конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение" в рамках трека "Управление здравоохранением с научной точки зрения" прошла экспертная дискуссия "Новые стратегии обеспечения отрасли медицинскими кадрами", сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Мероприятие состоялось при поддержке правительства Российской Федерации. Организаторами мероприятия выступили министерство здравоохранения Российской Федерации и фонд "Росконгресс". Организационный партнер события – Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ. Обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами, а также эффективное привлечение и удержание персонала в медицинских организациях играет одну из ключевых ролей в повышении качества и доступности медицинской помощи и повышении удовлетворенности пациентов. Для преодоления дефицита кадров в здравоохранении крайне важна реализация новых стратегий подготовки медицинских работников, что подразумевает инновационные методы непрерывного обучения и повышения квалификации, говорится в сообщении. Модератором дискуссии выступил директор департамента здравоохранения правительства Российской Федерации Игорь Каграманян. Также в работе сессии приняли участие заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Семенова; директор Всероссийского учебно-научно-методического центра по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию министерства здравоохранения Российской Федерации Александр Мирошниченко; заместитель председателя кабинета министров Чувашской Республики – министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов; ректор Российского университета медицины министерства здравоохранения Российской Федерации, президент Общероссийской общественной организации "Общество врачей России" Олег Янушевич; ректор Приволжского исследовательского медицинского университета министерства здравоохранения Российской Федерации Николай Карякин; директор центра развития здравоохранения Школа управления "Сколково" Марина Велданова; генеральный директор группы компаний "НИЖФАРМ" Оксана Позднякова. В рамках дискуссии эксперты обсудили, какие меры необходимы для эффективного обеспечения системы здравоохранения квалифицированными кадрами; какие способы привлечения, поддержки и мотивации сотрудников медицинских организаций наиболее актуальны в условиях растущей конкуренции на рынке труда; как влияет на качество оказания медицинской помощи удовлетворенность персонала трудовыми условиями и перспективами; какие новые федеральные проекты направлены на повышение удовлетворенности трудом среди медицинского персонала и как обеспечить систему здравоохранения высококвалифицированными кадрами как медицинского, так и немедицинского персонала, рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20241029/moskva-1980748129.html
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чувашская республика (чувашия), россия, игорь каграманян, татьяна семенова, владимир степанов, сколково, фонд "росконгресс"
Чувашская Республика (Чувашия), Россия, Игорь Каграманян, Татьяна Семенова, Владимир Степанов, Сколково, Фонд "Росконгресс"

Эксперты обсудили новые стратегии обеспечения отрасли медицинскими кадрами

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКонгресс "Национальное здравоохранение 2024" в Москве
Конгресс Национальное здравоохранение 2024 в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. На III Национальном конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение" в рамках трека "Управление здравоохранением с научной точки зрения" прошла экспертная дискуссия "Новые стратегии обеспечения отрасли медицинскими кадрами", сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
Мероприятие состоялось при поддержке правительства Российской Федерации. Организаторами мероприятия выступили министерство здравоохранения Российской Федерации и фонд "Росконгресс". Организационный партнер события – Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ.
Первый день работы III Национального конгресса с международным участием Национальное здравоохранение – 2024 - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
В Москве прошел первый день конгресса "Национальное здравоохранение 2024"
29 октября, 17:07
Обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами, а также эффективное привлечение и удержание персонала в медицинских организациях играет одну из ключевых ролей в повышении качества и доступности медицинской помощи и повышении удовлетворенности пациентов. Для преодоления дефицита кадров в здравоохранении крайне важна реализация новых стратегий подготовки медицинских работников, что подразумевает инновационные методы непрерывного обучения и повышения квалификации, говорится в сообщении.
Модератором дискуссии выступил директор департамента здравоохранения правительства Российской Федерации Игорь Каграманян. Также в работе сессии приняли участие заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Семенова; директор Всероссийского учебно-научно-методического центра по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию министерства здравоохранения Российской Федерации Александр Мирошниченко; заместитель председателя кабинета министров Чувашской Республики – министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов; ректор Российского университета медицины министерства здравоохранения Российской Федерации, президент Общероссийской общественной организации "Общество врачей России" Олег Янушевич; ректор Приволжского исследовательского медицинского университета министерства здравоохранения Российской Федерации Николай Карякин; директор центра развития здравоохранения Школа управления "Сколково" Марина Велданова; генеральный директор группы компаний "НИЖФАРМ" Оксана Позднякова.
В рамках дискуссии эксперты обсудили, какие меры необходимы для эффективного обеспечения системы здравоохранения квалифицированными кадрами; какие способы привлечения, поддержки и мотивации сотрудников медицинских организаций наиболее актуальны в условиях растущей конкуренции на рынке труда; как влияет на качество оказания медицинской помощи удовлетворенность персонала трудовыми условиями и перспективами; какие новые федеральные проекты направлены на повышение удовлетворенности трудом среди медицинского персонала и как обеспечить систему здравоохранения высококвалифицированными кадрами как медицинского, так и немедицинского персонала, рассказали в пресс-службе.
Открытие конгресса Национальное здравоохранение - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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Чувашская Республика (Чувашия)РоссияИгорь КаграманянТатьяна СеменоваВладимир СтепановСколковоФонд "Росконгресс"
 
 
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