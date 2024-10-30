СМИ: Госдеп оставил без реакции сообщения об ущербе населению в Газе
WP: Госдеп оставил без реакции около 500 сообщений об ущербе населению в Газе
© AP Photo / Abdel Kareem HanaРазрушения в секторе Газа
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Разрушения в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена получила около 500 сообщений о причинении ущерба мирному населению сектора Газа при использовании американского оружия израильской армией, однако госдепартамент США оставляет без должного рассмотрения большинство из них вопреки своим же правилам, пишет газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников.
"Администрация Байдена получила около 500 сообщений о том, что Израиль использовал поставляемое США оружие для атак, причинивших неоправданный ущерб гражданскому населению в секторе Газа, но не выполнила свои собственные правила, требующие быстрого расследования таких заявлений... Несмотря на требования внутреннего распорядка госдепартамента США к чиновникам завершить расследование и рекомендовать меры в течение двух месяцев после его начала, ни одно дело не дошло до стадии "принятия мер"... Более двух третей обращений остаются нерешенными", - говорится в материале издания.
По данным собеседников газеты, "по крайней мере некоторые" из сообщений, вероятно, касаются нарушений американского законодательства и международного права. Также источники газеты отмечают, что госдеп консультируется по поступающим сообщениям с израильским правительством, из-за чего "многие" из них еще ожидают ответа от израильской стороны.
Как пишет Washington Post со ссылкой на нынешних и бывших американских чиновников, процедура реагирования на такие сообщения качественно продумана на бумаге, но бесполезна на практике, так как более высокопоставленные чиновники госдепа "с пренебрежением относятся к неизраильским источникам", сообщающим о нарушениях в секторе Газа, и зачастую не желают утверждать меры в отношении Израиля.
В начале июня телеканал CNN сообщал, что Израиль, предположительно, использовал боеприпасы американского производства для авиаудара по школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. В конце мая CNN сообщал, что израильская армия применяла американские боеприпасы для нанесения ударов по палаточному лагерю перемещенных лиц в Рафахе на юге сектора Газа. Как утверждал CNN, на видео с места удара были также видны части американских авиабомб GBU-39.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.