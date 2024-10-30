https://ria.ru/20241030/ispaniya-1980916284.html
В Валенсии число погибших из-за ливней и наводнений выросло до 62 человек
В Валенсии число погибших из-за ливней и наводнений выросло до 62 человек - РИА Новости, 30.10.2024
В Валенсии число погибших из-за ливней и наводнений выросло до 62 человек
Число погибших в испанском автономном сообществе Валенсия возросло до 62 человек в результате сильных ливней и наводнений, сообщили в среду региональные власти. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T14:25
2024-10-30T14:25
2024-10-30T14:35
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МАДРИД, 30 окт - РИА Новости. Число погибших в испанском автономном сообществе Валенсия возросло до 62 человек в результате сильных ливней и наводнений, сообщили в среду региональные власти."Новая оценка, проведенная различными службами безопасности и чрезвычайными службами: предварительное число погибших - 62 человека. Процесс восстановления и идентификации жертв продолжается", - говорится в сообщении чрезвычайного координационного центра региона в социальной сети X.
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Во власти стихии: последствия шторма в Испании
Во власти стихии: последствия шторма в Испании
2024-10-30T14:25
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PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, валенсия (область), испания, видео
В мире, Валенсия (область), Испания
В Валенсии число погибших из-за ливней и наводнений выросло до 62 человек
МАДРИД, 30 окт - РИА Новости. Число погибших в испанском автономном сообществе Валенсия возросло до 62 человек в результате сильных ливней и наводнений, сообщили в среду региональные власти.
2024-10-30T14:25
true
PT0M37S
В Валенсии число погибших из-за ливней и наводнений выросло до 62 человек
Власти испанской Валенсии сообщили о 62 погибших из-за ливней и наводнений
МАДРИД, 30 окт - РИА Новости. Число погибших в испанском автономном сообществе Валенсия возросло до 62 человек в результате сильных ливней и наводнений, сообщили в среду региональные власти.
"Новая оценка, проведенная различными службами безопасности и чрезвычайными службами: предварительное число погибших - 62 человека. Процесс восстановления и идентификации жертв продолжается", - говорится в сообщении чрезвычайного координационного центра региона в социальной сети X.