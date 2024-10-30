https://ria.ru/20241030/ispaniya-1980916284.html

В Валенсии число погибших из-за ливней и наводнений выросло до 62 человек

В Валенсии число погибших из-за ливней и наводнений выросло до 62 человек - РИА Новости, 30.10.2024

В Валенсии число погибших из-за ливней и наводнений выросло до 62 человек

Число погибших в испанском автономном сообществе Валенсия возросло до 62 человек в результате сильных ливней и наводнений, сообщили в среду региональные власти. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T14:25

2024-10-30T14:25

2024-10-30T14:35

в мире

валенсия (область)

испания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980878055_0:627:1018:1199_1920x0_80_0_0_cb3dda43ad4c0451bc541474f59efcfb.jpg

МАДРИД, 30 окт - РИА Новости. Число погибших в испанском автономном сообществе Валенсия возросло до 62 человек в результате сильных ливней и наводнений, сообщили в среду региональные власти."Новая оценка, проведенная различными службами безопасности и чрезвычайными службами: предварительное число погибших - 62 человека. Процесс восстановления и идентификации жертв продолжается", - говорится в сообщении чрезвычайного координационного центра региона в социальной сети X.

валенсия (область)

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Во власти стихии: последствия шторма в Испании Во власти стихии: последствия шторма в Испании 2024-10-30T14:25 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, валенсия (область), испания, видео