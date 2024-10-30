https://ria.ru/20241030/ispaniya-1980880885.html

Число жертв наводнения в Валенсии превысило 50 человек

Число жертв наводнения в Валенсии превысило 50 человек - РИА Новости, 30.10.2024

Число жертв наводнения в Валенсии превысило 50 человек

По меньшей мере 51 человек погиб в испанском автономном сообществе Валенсия из-за сильных ливней и наводнений, сообщил Единый оперативно-координационный центра... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:07

2024-10-30T12:07

2024-10-30T13:49

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МАДРИД, 30 окт — РИА Новости. По меньшей мере 51 человек погиб в испанском автономном сообществе Валенсия из-за сильных ливней и наводнений, сообщил Единый оперативно-координационный центра (Cecopi)."На данный момент, по предварительным данным, число погибших — 51 человек. Мы начинаем идентификацию жертв", — говорится в коммюнике.По данным центра, в городе Торренте его сотрудники обнаружили безжизненные тела пяти человек: супружеской пары, двух детей и младенца; еще четверых погибших нашли в Пайпорте: двоих мужчин, женщину и еще одного ребенка; по одному человеку погибли в Чиве, Честе, Альфафафаре и Алькудии.По словам главы провинциальной пожарной бригады Хосе Мигеля Бассета, за ночь удалось спасти 200 человек, хотя на автомагистралях A-3 и A-5 все еще остаются несколько сотен людей, оказавшихся в ловушке.Проливные дожди и грозы обрушились на Валенсию, Кастилию-Ла-Манчу и Андалусию, в Валенсии объявили красный, максимальный уровень опасности. Отмечается, что выпавшие в регионе осадки стали самыми сильными с 11 сентября 1966 года (тогда выпало 520 литров на квадратный метр, сейчас, с ночи на 29 октября, выпало уже 445,4 литра).Кроме того, наводнение нанесло серьезный урон дорожной инфраструктуре, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог, включая основные автомагистрали A-3 и A-7.Глава автономного сообщества Валенсия Карлос Мазон предупредил об активизации работы специальных медицинских центров и центров идентификации возможных жертв.На фоне этого военное подразделение по чрезвычайным ситуациям развернуло в провинции Валенсия более тысячи военнослужащих, чтобы вместе с аварийными службами бороться с последствиями ливней.

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Во власти стихии: последствия шторма в Испании Во власти стихии: последствия шторма в Испании 2024-10-30T12:07 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, валенсия (область), испания