https://ria.ru/20241030/iran-1980842537.html

Авиакомпания Emirates объявила о возобновлении рейсов в Иран

Авиакомпания Emirates объявила о возобновлении рейсов в Иран - РИА Новости, 30.10.2024

Авиакомпания Emirates объявила о возобновлении рейсов в Иран

Крупнейшая эмиратская авиакомпания Emirates объявила о возобновлении рейсов в Иран с 31 октября. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T09:50

2024-10-30T09:50

2024-10-30T09:50

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иран

тегеран (город)

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ДУБАЙ, 30 окт - РИА Новости. Крупнейшая эмиратская авиакомпания Emirates объявила о возобновлении рейсов в Иран с 31 октября. Emirates приостанавливала полеты в Иран после атаки Тегерана на Израиль с применением ракет и беспилотников 1 октября. "Emirates возобновляет рейсы в/из Ирана (Тегеран) с 31 октября", - говорится в заявлении на сайте авиакомпании. При этом авиакомпания продлила приостановку рейсов в Багдад до 14 ноября включительно, отметив, что данное направление обслуживается аффилированной с Emirates бюджетной авиакомпанией flydubai.

https://ria.ru/20241030/sheremetevo-1980839627.html

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в мире, иран, тегеран (город), израиль, emirates, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024