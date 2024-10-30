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Авиакомпания Emirates объявила о возобновлении рейсов в Иран
Авиакомпания Emirates объявила о возобновлении рейсов в Иран - РИА Новости, 30.10.2024
Авиакомпания Emirates объявила о возобновлении рейсов в Иран
Крупнейшая эмиратская авиакомпания Emirates объявила о возобновлении рейсов в Иран с 31 октября. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T09:50
2024-10-30T09:50
2024-10-30T09:50
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ДУБАЙ, 30 окт - РИА Новости. Крупнейшая эмиратская авиакомпания Emirates объявила о возобновлении рейсов в Иран с 31 октября. Emirates приостанавливала полеты в Иран после атаки Тегерана на Израиль с применением ракет и беспилотников 1 октября. "Emirates возобновляет рейсы в/из Ирана (Тегеран) с 31 октября", - говорится в заявлении на сайте авиакомпании. При этом авиакомпания продлила приостановку рейсов в Багдад до 14 ноября включительно, отметив, что данное направление обслуживается аффилированной с Emirates бюджетной авиакомпанией flydubai.
https://ria.ru/20241030/sheremetevo-1980839627.html
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в мире, иран, тегеран (город), израиль, emirates, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Тегеран (город), Израиль, Emirates, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Авиакомпания Emirates объявила о возобновлении рейсов в Иран
Авиакомпания Emirates объявила о возобновлении рейсов в Иран с 31 октября