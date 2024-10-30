https://ria.ru/20241030/iran-1980833612.html

Израиль атаковал космический центр КСИР в Иране, пишут СМИ

Израиль атаковал космический центр КСИР в Иране, пишут СМИ - РИА Новости, 30.10.2024

Израиль атаковал космический центр КСИР в Иране, пишут СМИ

В результате израильского обстрела на прошлой неделе получил повреждения Космический центр иранского Корпуса стражей исламской революции, где производятся... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T08:57

2024-10-30T08:57

2024-10-30T09:32

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В результате израильского обстрела на прошлой неделе получил повреждения Космический центр иранского Корпуса стражей исламской революции, где производятся баллистические и запускаются космические ракеты, утверждает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Спутниковые снимки высокого разрешения от Planet Labs PBC, полученные и проанализированные Ассошиэйтед Пресс, показали ущерб в Космическом центре Шахруд в Семнане, примерно в 370 километрах к северо-востоку от Тегерана", — говорится в публикации. Как отмечает агентство, на снимках заметны повреждения центрального здания космического центра, нескольких соседних и ангара. Вокруг можно видеть автомобили, на которых, вероятно, приехали специалисты для оценки ущерба, а у главных ворот припарковано "больше машин, чем обычно". "Мы не можем на сто процентов исключить вероятность того, что это что-то другое, но почти наверняка это здание было повреждено из-за израильской атаки", — приводит AP слова эксперта по Ирану, научного сотрудника Международного института стратегических исследований Фабиана Хинца. В ночь на 26 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Как сообщал телеканал CBS News, израильская атака ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. При этом некоторые западные СМИ утверждали, что Израиль якобы атаковал военный комплекс Парчин и завод по производству баллистических ракет Ходжир, расположенные недалеко от Тегерана. А американский портал Axios писал, что этот удар якобы парализовал производство иранских баллистических ракет, поскольку были повреждены смесители, использовавшиеся для производства твердого ракетного топлива.По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана атака не затронула. Агентство Fars сообщало, что Израиль нанес удар по военным базам на западе и юго-западе Тегерана, но агентство Tasnim, в свою очередь, утверждало, что они не пострадали.

https://ria.ru/20241029/netanyakhu-1980605427.html

https://ria.ru/20241029/iran-1980659210.html

https://ria.ru/20241028/smi-1980417387.html

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в мире, иран, израиль, тегеран (город), международный институт стратегических исследований